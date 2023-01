Top 20 filme lansate în 2023. Ce vei vedea în curând

Noul an vine cu o serie de filme inspirate din cărți recompensate cu Pulitzer şi bestselleruri New York Times, transpuse pentru cititorii care s-au îndrăgostit de ele și care le vor putea vedea, în curând, în cinematografe sau online.

Printre ele se numără un film mult așteptat cu Tom Hanks în rolul principal, „Hunger Games”, o ecranizare după un roman scris de Stephen King, precum și două ecranizări după „Dracula” de Bram Stoker și „Petrecerea de Halloween” de Agatha Christie.

Hai să aflăm top 20 filme lansate în 2023!

„Mayfair Witches”

Mayfair Witches” este o adaptare după trilogia „Cronicile vrăjitoarelor” din anii 1990 a scriitoarei Anne Rice. Serialul va fi difuzat pe postul AMC începând cu data de 8 ianuarie și se va termina la finalul lui februarie.

„The Lying Life of Adults”

„The Lying Life of Adults” este adaptarea după romanul scriitoarei Elena Ferrante și va apărea pe Netflix în ianuarie 2023. Seria are 6 episoade, iar acțiunea are loc în Napoli, în anul 1990.

„A Man Called Otto” cu Tom Hanks

„A Man Called Otto” cu Tom Hanks este un nou film care se va lansa în cinematografe pe 13 ianuarie. Este adaptarea după romanul scriitorului suedez Fredrik Backman, „A Man Called Ove”, și prezintă tentativele de suicid ale unui bărbat care sunt mereu dejucate de vecinii lui zgomotoși.

„Lockwood & Co.”

Serialul „Lockwood & Co.”, bazat pe seria de cărţi a lui Jonathan Stroud, va avea premiera începînd cu data de 27 ianuarie pe Netflix. Acțiunea are loc în Londra și are în centrul atenției 3 tineri vânători de fantome, care ies noapte de noapte în căutarea spiritelor morților care fac probleme în orașul lor.

„Knock At The Cabin”

„Knock At The Cabin” este un film american de groază psihologic și apocaliptic regizat de M. Night Shyamalan. Scenariul se bazează pe romanul din 2019 „The Cabin at the End of the World” și va apărea pe marile ecrane pe 3 februarie. Un cuplu gay şi fetiţa lor adoptată sunt luaţi ostatici în timpul vacanţei, într-o cabană

„Daisy Jones & The Six”

Romanul „Daisy Jones & The Six” al autoarei Taylor Jenkins Reid a fost adaptat pentru televiziune în urmă cu 4 ani și va apărea pe 3 martie 2023. Miniseria prezintă povestea unei trupe rock fictive din anii 1970, de la ascensiunea meteorică şi eşecul final, plin cu drame.

„Wool”

Filmul „Wool”, adaptarea după seria „Silo” a lui Hugh Howey, va fi lansat în martie 2023. Acțiunea prezintă un viitor distopic în care omenirea locuieşte într-un oraş subteran gigantic, care se întinde pe sute de etaje.

„Wellmania”

„Wellmania” este ecranizarea unui memoir publicat de jurnalista Brigid Delany în anul 2017. Acesta prezintă tendințele din sănătate, de la sucuri presate la rece, la yoga, detox, mindfulness sau dieta paleo. Va apărea pe 31 martie pe Netflix.

„Are You There God? It’s Me, Margaret”

„Are You There God? It’s Me, Margaret” va fi lansat în cinematografe în aprilie 2023. Ecranizarea se bazează pe acțiunea din romanul lui Judy Blume publicat în 1970 și prezintă povestea unei fetiţe de 11 ani, care cunoaște noi sentimente şi prietenii.

„Salem’s Lot” de Stephen King

„Salem’s Lot” de Stephen King va apărea în cinematografe în aprilie 2023. Acțiunea principală prezintă un bărbat care revine în Jerusalem’s Lot, locul unde a copilărit. Aici descoperă că localnicii s-au transformat în vampiri și începe o reală luptă pentru supraviețuire.

„Killers of the Flower Moon”

Filmul „Killers of the Flower Moon”, adaptarea după „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” a jurnalistului David Grann, apare în

mai 2023. Acțiunea prezintă uciderea în condiții suspecte a membrilor tribului Osage din nord-estul Oklahoma, în 1920, care duce la o investigație interesantă a FBI-ului.

„Harold and the Purple Crayon”

Filmul „Harold and the Purple Crayon” are premiera în cinematografe pe 30 iunie și este o adaptare după cartea desenatorului american Crockett Johnson, publicată în 1955. Copiii se vor putea bucura de povestea unui băiețel care are parte de o misiune magică, ajutat de creionul său.

„Oppenheimer”

Filmul biografic „Oppenheimer” ne prezintă viaţa şi activitatea fizicianului american J. Robert Oppenheimer. Este scris și regizat de Christopher Nolan și va avea premiera pe data de 21 iulie 2023.

„The Last Voyage of Demeter”

Filmul „The Last Voyage of Demeter” are data lansării în cinematografe pe 11 august 2023. Acțiunea este desprinsă dintr-un capitol ce aparține clasicului roman „Dracula”, de Bram Stoker, publicat în 1897.

„A Haunting in Venice”

Vești bune pentru fanii celebrei scriitoare Agatha Christie! Filmul „A Haunting in Venice”, o continuare a filmelor „Murder on the Orient Express” (2017) şi „Death on the Nile” (2022), va avea premiera pe 15 septembrie 2023. Acțiunea este bazată pe romanul „Hallowe’en Party” din 1969.

„The Exorcist”

„The Exorcist” este continuarea celebrului film de groază din 1973 și acțiunea ne prezintă o fată de 12 ani care este posedată de către o entitate demonică misterioasă. Disperată, mama ei cere ajutorul a doi preoți pentru a își salva fiica. Data lansării preconizate este 13 octombrie 2023

„Dune: Part Two”

Fanii filmului „Dune” au motive de bucurie deoarece a doua parte a adaptării romanului clasic SF al lui Frank Herbert va apărea în noiembrie 2023. Din „Dune: Part Two” vor face parte actorii Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux şi Christopher Walken.

„Hunger Games: The Ballad of Song Birds and Snakes”

„Hunger Games: The Ballad of Song Birds and Snakes” va fi lansat în noiembrie 2023 și este considerat a fi una dintre cele mai anticipate ecranizări de anul acesta. Coriolanus Snow dezvoltă sentimente pentru o tânără din Districtul 12, în timpul celui de-al 10-lea „Joc al Foamei”.

„Wonka”

Pentru fanii celebrelor filme „Charlie and the Chocolate Factory”, anul 2023 vine cu o veste bună. Pe data de 15 decembrie va fi lansat filmul „Wonka”, a cărui acțiune se va concentra în mod special pe tânărul Willy Wonka și despre întâlnirea lui cu Oompa-Loompa, în una dintre primele sale aventuri.

„The Color Purple”

„The Color Purple” este o adaptare după romanul clasic publicat de Alice Walker în 1982 și poartă semnătura lui Steven Spielberg. Premiera va avea loc pe 22 decembrie și prezintă luptele de-a lungul vieții ale unei femei afro-americane, care trăia în sud la începutul anilor 1900.