Filme pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață: au marcat cinematografia pentru totdeauna

Toate canoanele sunt făcute pentru a fi sparte. Ori de câte ori este publicată o nouă listă cu „cele mai bune filme din toate timpurile”, de obicei nu este înțeleasă ca fiind o proclamație care solidifică cele mai mari realizări ale acestei forme de artă.

Mai degrabă, este un mijloc de a zgudui înțelepciunea convențională, introducând diferite perspective asupra modului în care este definită măreția și stârnind dezbateri pasionale în rândul cititorilor.

Așa va fi și cu lista noastră cu cele mai bune filme făcute vreodată.

Evident, poți considera acest articol un punct de plecare. Dacă ești un pasionat de filme recente și vrei să-ți completezi golurile, gândește-te la acest articol ca la o foaie de parcurs.

Și dacă ți se pare că ai văzut deja totul și nu ești de acord cu alegerile noastre, o poți lua ca pe o provocare.

În mod clar, nu toți vor fi de acord cu aceste alegeri, însă aici intervine minunăția rasei umane: suntem diferiți, iar acesta este un lucru cât se poate de bun care duce la evoluție.

2001: A Space Odyssey (1968)

Poate cel mai bun film realizat vreodată a început cu întâlnirea a două minți strălucitoare: Stanley Kubrick și Arthur C Clarke.

Kubrick s-a simțit fascinat de Arthur C Clarke, la fel ca de Isaac Asimov, Robert A Heinlein sau Ray Bradbury, de altfel.

Cei doi s-au întâlnit, s-au înțeles și au creat o poveste despre progres tehnologic și dezastru, care este plină de umanitate, în toată strălucirea și slăbiciunea ei. Practic, un melanj de curaj și ambiție nebună.

Viziunea înspăimântătoare a lui Kubrick asupra viitorului, incluzând inteligența artificială de astăzi, încă se simte profetică, la mai bine de 50 de ani de la lansarea sa oficială.

Nașul – The Goodfather (1972)

De la Goodfellas până la Soprano, toate dinastiile care au venit după Nașul sunt descendenți ai lui Corleone: opera lui Francis Ford Coppola este patriarhul suprem al genului cu mafioți.

Povestea îmbibată de corupție urmărește povestea unei familii puternice de imigranți care se luptă cu valorile paradoxale ale crimei și religiei, iar aceste contradicții morale sunt cristalizate într-o secvență legendară a unui botez, superb editată în paralel cu uciderea a patru rivali.

Cu nenumărate detalii absolut uluitoare, precum capul tăiat al unui cal, vocea inconfundabilă a lui Marlon Brando sau valsul captivant al lui Nino Rota, Nașul reușește să devină acel film perfect al secolului trecut.

Citizen Kane (1941)

Citizen Kane găsește întotdeauna o modalitate de a se reînnoi pentru o nouă generație de iubitori de film, prin prisma subiectului care, cel mai probabil, nu va muri niciodată.

Citizen Kane este atât de actual, chiar și în 2023, încât te face, în mod inevitabil, să-l plasezi în sfera filmelor cult.

Pelicula încearcă să ștearga linia dintre avarism și sufletul de copil al oricărui magnat ajuns pe culmile succesului. În fiecare om există doi oameni, iar Cetățeanul Kane spune povestea celor doi și a modului în care entitățile încearcă să se ”înghită” una pe cealaltă.

La Dolce Vita (1960)

Realizat în mijlocul anilor de boom ai Italiei, hit-ul de box-office al lui Federico Fellini a ajuns să definească glamourul și cultura celebrităților pentru întreaga planetă.

De asemenea, l-a făcut pe Marcello Mastroianni un star de cinema. În film, el joacă rolul unui jurnalist de „cancan” prins în lumea frenetică și liberă a vieții de noapte din Roma.

Se portretizarea un mediu hedonistic și destul de libertin, iar totul se cunoaște din imagini.

Poate că asta se datorează faptului că Fellini filmează totul cu atât de multă vervă cinematografică și inteligență, încât devine adesea greu să nu fii prins în întâmplările delirante de pe ecran.

O mare parte din modul în care vedem faima se datorează acestui film care, în mod senzațional, ne-a dat cuvântul paparazzi, pe care îl folosim cu toții chiar și în zilele noastre.

In the Mood for Love (2000)

Poate un film să fie într-adevăr un clasic încă de la început? Oricine a vizionat In the Mood for Love când a fost lansat, în 2000, a răspuns că da. Din clipa în care începe, această poveste de dragoste te trimite într-o lume greu de imaginat sau de simțit pe propria piele.

Wong Kar-wai ne ghidează pe străzile înguste din Hong Kong-ul anilor ’60 și în viața a doi vecini, Maggie Cheung și Tony Leung, care descoperă că soții lor au o aventură.

Pe măsură ce își imaginează cum s-ar putea comporta partenerii lor, se îndrăgostesc unul de celălalt, rămânând în același timp hotărâți să-și respecte jurămintele pe care le-au făcut în ziua căsătoriei cu partenerii lor.

Încărcat de dor, filmul beneficiază de nu mai puțin de trei cineaști, care împreună creează un sentiment intens de intimitate, în timp ce scenele fără cusur vibrează de tensiune sexuală.

There will be Blood (2007)

În drumul său spre a deveni cel mai important regizor de film din ultimii 20 de ani, Paul Thomas Anderson s-a transformat dintr-un cronicar scorsesian al vieții desfrânate din L.A. într-un anchetator dur al omului.

Punctul cheie este There Will Be Blood, o epopee despre un anumit tip de hustler. Daniel Plainview este un Daniel Day-Lewis ultra-înfricoșător care te va trece, fără niciun dubiu, prin multe stări.

Marcată de Jonny Greenwood de la Radiohead, epopeea tristă a lui Anderson este adevăratul moștenitor al cinismului din Chinatown.

Anderson nu și-a pierdut simțul umorului, nici pe departe, însă evoluează spre alte zări, fără dar și poate.

Singin’ in the Rain (1952)

Donald O’Connor pe tocuri, nou-venitul Debbie Reynolds și co-regizorul și actorul Gene Kelly reprezintă un fel de sfântă treime a acestui film, cântând, dansând și creând, în definitiv, un film cult cum rar a mai existat pe ecranul de argint.

Chiar și așa, filmul nu ar fi fost complet fără Betty Comden și Adolph Green, oamenii responsabili pentru scenariul efervescent care oferă baza pentru această peliculă atât de iubită de public.

Fără a-l uita pe co-regizorul Stanley Donen, bineînțeles, care a contribuit în egală măsură la ceea ce a devenit, ulterior, această peliculă absolut monumentală. Singin’ in the Rain este un musical cu o poveste simpatică, perfectă pentru a înmuia cel mai înghețat suflet.