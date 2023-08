Toată lumea se vaită că n-are bani, dar își cumpără mașini noi: de ce ne place să ne plângem?

Anul acesta e marcat de multiple crize și nu de puține ori auzim în jurul nostru oameni plângându-se de faptul că nu le mai ajung banii nici măcar pentru a trăi de la o lună la alta. Cu toate acestea, vânzările de mașini noi sunt pe val.

În mod evident asistăm la o criză a costului vieții, inflația reprezintă o mare provocare pe plan intern și internațional, iar veniturile oamenilor în foarte puține situații au ținut pasul cu scumpirile. În cele mai multe dintre cazuri, vorbim despre o semnificativă deteriorare a puterii de cumpărare în ultimul an.

În tot acest haos generalizat pe plan economic, asistăm totuși la un paradox. Oamenii nu se uită la bani și par să uite de orice grijă financiară când vine vorba despre piața auto.

Cele mai recente date la nivel global arată o creștere a vânzărilor de mașini noi, deși traversăm o perioadă dificilă din perspectivă economică.

„Omenirea a cumpărat în prima jumătate de an 42,2 milioane de autovehicule, autoturisme și vehicule comerciale ușoare, volumul fiind în creștere cu șase procente față de perioada similară a anului 2022 (…) Europa are una dintre cele mai mari creșteri, cu 4,15 milioane de vehicule vândute, cu 15 procente în plus față de anul crizei, 2022″, conform unei analize Profit.ro.

Deși trăim din tichete pentru alimente date de Guvern, nu ne uităm la bani când vine vorba despre mașini

Strict referitor la piața din România, o analiză Pwc indică o creștere a vânzărilor pe segmentul electric, deși este scump și o scădere a celui de vehicule second hand.

”Piața auto din România a avut o evoluție bună în acest an, cu un progres remarcabil pe segmentul de mașini electrice și o scădere importantă pe cel de mașini second hand. În schimb pe partea de producție, deși s-a înregistrat o ușoară revenire în unele luni, previziunile pentru întreg anul nu sunt prea optimiste.

Ne așteptăm ca reluarea producției de vehicule comerciale ușoare în 2023 să compenseze parțial pierderea rapidă a producției de automobile. Atât Ford, cât și Renault-Nissan-Mitsubishi au planuri până în 2030 cu Transit Courier și Dacia Dokker”, a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor pentru industria automotive, PwC România.

În trimestrul al doilea, vânzările de autoturisme au crescut cu 13,8% față de același interval al anului trecut și cu 59,6% față de aprilie-iunie 2020, perioadă afectată de pandemie. Indicatorul Sentimentului Economic a rămas relativ stabil, dar pe de altă parte, Indicatorul de încredere industrială a avut o traiectorie în zig-zag, alternând între pozitiv și negativ la fiecare câteva luni, această evoluție având impact asupra cifrelor de vânzări.