SUV-ul este regele industriei auto. Cele mai puternice modele de pe piață

Ascensiunea SUV-ului pare de neoprit.

Odinioară văzute ca vehicule lente, utilitare și în mare măsură neatrăgătoare de către mase, SUV-urile de top din ziua de azi se laudă cu interioare de lux și cifre de putere care ar face de rușine chiar și supermașinile. Ritmul acestei transformări a fost remarcabil – chiar și Lamborghini Urus, considerat de mulți ca simbol al nebuniei SUV-urilor copleșite la momentul lansării sale, nu se mai plasează în topul celor mai puternice 10 SUV-uri de pe piață.

Unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la această creștere bruscă a puterii este trecerea la sistemele de propulsie electrice. Primele patru cele mai puternice vehicule sunt integral electrice, iar peste jumătate dintre SUV-urile de pe această listă au o anumită formă de electrificare. Cu toate acestea, au mai rămas câteva mașini tradiționale V8 și V12 în clasament, cel puțin deocamdată.

Aceste SUV-uri stau în vârful copacului ca fiind cele mai puternice din segmentul lor, lăudându-se cu cifre de cai putere care ar fi fost de neconceput cu doar un deceniu sau două în urmă.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid – 670 cai putere

Deși Cayenne Turbo GT se află în fruntea gamei actuale Cayenne atât în ceea ce privește prețul, cât și performanța, nu este de fapt cea mai puternică variantă. Această onoare revine în schimb lui Cayenne Turbo S E-Hybrid, care are o putere totală combinată de 670 de cai putere de la V8 twin-turbo de 4,0 litri și motorul electric. Acest lucru îi permite super-SUV-ului să atingă o viteză maximă de 300 km/oră și să atingă 100 km/orăde la oprire în doar 3,6 secunde.

Nu a fost cu mult timp în urmă când aceste tipuri de cifre de performanță au fost rezervate super-mașinilor, dar Cayenne Turbo S E-Hybrid este la fel de capabil să facă cursa școlii, precum și să deranjeze clasicele italiene cu șapte cifre. E-Hybrid poate atinge până la 133 km/oră cu putere complet electrică, deși bateria relativ mică înseamnă că autonomia electrică este limitată la aproximativ 32 de km.

Cadillac Escalade-V – 682 cai putere

Formula Cadillac Escalade-V este una simplă: iei un Escalade deja bine echipat și adaugi puțin din toate. În primul rând, Cadillac a adăugat mai multă putere – 682 dintre cei mai buni ponei americani construiți manual, pentru a fi exact. Este, de asemenea, la fel de luxos pe cât te-ai aștepta, cu accente de lemn și un total de 38 de inci de ecrane OLED curbate în interior și păstrează spațiul cavernos pentru bagaje al SUV-ului standard. Tehnologia semi-autonomă Super Cruise de la Cadillac este disponibilă și ca un plus opțional, deși, din păcate,

Este încă un SUV mare și greu, iar motorul său V8 supraalimentat de 6,2 litri nu poate compensa volumul său. Cu toate acestea, face ca Escalade-V să fie foarte rapid – 0-100 km/oră durează doar 4,4 secunde.

Aston Martin DBX 707 – 697 cai putere

Cel mai puternic DBX de la Aston Martin produce 707 CP (cai putere metric), ceea ce înseamnă 697 cai putere. Acesta este un impuls semnificativ față de cei 542 de cai disponibili în DBX obișnuit, aceste câștiguri obținute în principal prin turbocompresoare noi uriașe. Celelalte statistici de performanță sunt la fel de impresionante: 0-100 km/oră vine în doar 3,1 secunde, iar viteza maximă este de 313 mph. Pe drum, DBX 707 este feroce, până la punctul în care ni s-a părut dificil să trăim atunci când conducem prin oraș la viteze de croazieră.

Pe autostradă, totuși, caii adăugați ai lui DBX 707 arată cu adevărat. Apăsați accelerația și sunteți răsplătit cu o putere aparent nelimitată, completată cu o coloană sonoră zgomotoasă. Cu siguranță nu este pentru șoferii care vor să treacă neobservați, mai ales cu suita suplimentară de biți aerodinamici din fibră de carbon care subliniază statura deja impunătoare a mașinii.

Ferrari Purosangue – 715 cai putere

În urmă cu doar un deceniu, părea de neconceput ca Ferrari să facă vreodată un SUV. Cu toate acestea, pe măsură ce segmentul a continuat să crească în popularitate, chiar și cei mai tradiționali producători de mașini de performanță a cedat, iar Purosangue rezultat este prima incursiune a mărcii în lumea transporturilor de familie cu patru uși. În adevărata modă Ferrari, marca a insistat că Purosangue nu este de fapt un SUV, ci o mașină sport cu patru uși. Cu excepția, cu o înălțime mai mare de rulare și o linie de acoperiș ridicată, pentru a face loc pentru bagaje și pentru a încăpea patru adulți.

Indiferent dacă Ferrari dorește să admită că a fost făcut un SUV sau nu, Purosangue are cu siguranță un preț demn de un exotic tradițional italian, chiar și variantele de bază costând aproape 400.000 de dolari. Fiecare variantă de lansare are sub capotă un motor V12 cu 715 cai putere, permițând un timp de 0-100 km/oră de aproximativ 3,3 secunde și o viteză maximă de aproape 200 mph. Deloc surprinzător, Ferrari a fost inundat de comenzi pentru noua mașină, producătorul auto a întrerupt chiar și comenzile la sfârșitul anului 2022, deoarece nu a putut ține pasul cu cererea. Oricine și-a pus deja depozitul pentru un nou Purosangue se confruntă cu o așteptare de până la doi ani pentru a pune mâna pe unul.

BMW XM Label Red – 748 cai putere

La fel de controversat ca și Purosangue de la Ferrari este BMW XM Label Red, varianta cu specificații superioare a primului SUV al mărcii cu insignă M. Designul său este, ca să spunem frumos, dezbinător, dar performanța sa este mult mai puțin discutabilă. Un V8 twin-turbo este asistat de un motor electric pentru o putere combinată de 748 de cai putere, ceea ce face din acesta cel mai puternic model M realizat vreodată. Autonomia complet electrică a SUV-ului hibrid este de aproximativ 50 de km, mașina putând atinge până la 140 km/oră fără o picătură de benzină.

Producția mașinii a început în august 2023. În ciuda faptului că are o suită de ajustări ale șasiului și suspensiei pentru a facilita conducerea, Label Red poate fi încă dificil de stăpânit la viteză mare, ceva ce instructorul de curse BMW Matt Mullins a descoperit la Pike’s Peak la începutul anului. El încerca să stabilească un nou record de mașină de producție la celebra pistă, dar a pierdut controlul mașinii într-un colț la începutul cursului. A scăpat nevătămat, dar Label Red pe care îl conducea a suferit daune grave și a trebuit să fie remorcat cu un camion.

Rivian R1S – 835 cai putere

Ar putea fi un nou venit în industria auto, dar Rivian R1S poate concura deja cu marii jucători. Este spațios, design distinctiv și bine dotat, ca să nu mai vorbim de extrem de puternic. De fapt, este cel mai puternic SUV orientat spre off-road de pe piață, cu până la 835 de cai putere disponibili cu modelul de top. Cu toate acestea, nu se simte atât de atletic pe cât sugerează producția sa – deși am considerat că accelerația sa este lider în clasă, manevrabilitate și viraje sunt departe de ceea ce poate oferi cel mai sportiv din segment.

Acesta nu este neapărat un lucru rău, pentru că R1S este capabil în alte moduri. Cu anvelopele pentru toate terenurile de 20 de inci echipate, Rivian-ul își va menține puterea pe un traseu și va pauza

unghiurile de peste și de plecare sunt chiar îmbunătățite față de pickup-ul R1T pe care Rivian l-a lansat în 2022. Prețurile pentru cea mai puternică variantă a R1S încep de la 92.000 USD, dar odată ce sunt adăugate opțiuni, este ușor să depășiți pragul de 100.000 USD. Asta îl confruntă cu niște rivali duri, dar caracteristicile sale unice și puterea de neegalat îl fac o alegere excelentă dacă poți scoate banii.

Lotus Eletre R – 905 cai putere

Producătorul britanic de mașini sport Lotus și-a împrumutat numele unui nou vehicul electric produs de Lotus Technology, o divizie a grupului Geely cu sediul în Wuhan, China. Eletre este diferit de orice alt Lotus de dinainte și este primul dintr-o gamă de modele „stil de viață” care urmează să fie dezvăluite în următorii ani. În cea mai puternică formă „R”, Eletre produce 905 cai putere. Livrările SUV-ului au început deja în China, clienții din Marea Britanie și europeni urmând să primească mașini în următoarele luni. Cumpărătorii americani vor trebui să mai reziste puțin, dar comenzile sunt deschise și există deja o listă de așteptare.

Lotus Technology spune că a avut deja peste 5.000 de comenzi globale pentru Eletre începând cu 31 ianuarie 2023, iar acest număr cu siguranță a crescut de atunci. Rămâne de văzut dacă SUV-ul poate inversa averile producătorului de automobile care se luptă, dar dacă comenzile inițiale sunt ceva de urmat, se pare că Lotus ar putea fi destinat să devină un producător de SUV-uri cu o margine în mașinile sport.

Tesla Model X Plaid – 1.020 cai putere

Cel mai puternic SUV disponibil în prezent în 2023 este Tesla Model X Plaid, cu 1.020 de cai putere. Este disponibil pentru comandă de la 108.490 USD, cu specificații care fac ca unele supermașini să coste de mai multe ori mai mult. Este nevoie de doar 2,5 secunde pentru ca Model X Plaid să treacă de la 0 la 100 km/oră. Tesla și-a dovedit deja performanța cu Model S Plaid, dar Model X Plaid duce lucrurile cu un pas mai departe, cu suficient spațiu pentru o familie și toate bagajele sale.

În interior, mașina este tariful standard Tesla, cu designul minimalist obișnuit și o multitudine de opțiuni de conectivitate și infotainment. Tesla ar putea avea o mulțime de probleme ca producător de automobile, dar este dificil să discutați cu cifrele imbatabile de putere ale Model X Plaid pentru preț, indiferent de ce credeți despre companie sau despre CEO-ul său obsedat de X.