Adevărul despre cel mai sfâșietor episod din The Last of Us: ce au decis producătorii serialului

Regizorul Peter Hoar explică de ce The Last of Us a ales să nu arate cadavrele lui Bill și Frank la sfârșitul celui mai sfâșietor episod al său.

Seria, bazată pe franciza populară de jocuri video PlayStation, a avut premiera pe HBO la începutul acestui an. Amplasat într-o lume post-apocaliptică, în care o infecție fungică i-a făcut pe oameni să se transforme în „Clickers”, The Last of Us îl urmărește pe Joel (Pedro Pascal) și eforturile sale de a proteja o adolescentă imunitară pe nume Ellie (Bella Ramsey). De asemenea, explorează viețile altor supraviețuitori, inclusiv Bill (Nick Offerman) și Frank (Murray Bartlett), a căror poveste tragică a atins o zonă sensibilă pentru mulți spectatori.

Cel mai emoționant episod din The Last of Us

Într-un interviu recent cu Deadline, scrie ScreenRant, Hoar, regizorul episodului 3 The Last of Us, a dezvăluit de ce cadavrele lui Bill și Frank nu au fost niciodată arătate. El a explicat că alegerea a fost făcută devreme, iar co-creatorul Craig Mazin s-a gândit: „Nu a fost necesar”. Iată mai jos comentariile lui Hoar cu privire la această decizie în The Last of Us:

„Ei bine, asta a fost mereu în plan, să nu se arate niciodată cadavrele. De asemenea, este ceva ce am discutat ca grup la început. Cred că ceea ce ar fi spus Neil Druckmann este că lumea din The Last of Us este una foarte brutală. Și într-o lume brutală, oamenii vor fi răniți și vor experimenta traume îngrozitoare la nivelul trupurilor și minții lor. Cred că Craig a crezut că nu avem nevoie de asta. Nu a fost necesar”.

The Last of Us episodul 3, intitulat „Long, Long Time”, i-a prezentat pe Bill și Frank, explorând dragostea lor prin diverse flashback-uri. Bill a părut inițial să se teamă de propriul său viitor, scuzându-se pentru că a îmbătrânit și împărtășind aranjamentele pe care le-a făcut pentru a-l ține în siguranță pe Frank, dacă ar muri. Cu toate acestea, în cele din urmă, a ajuns să aibă grijă de Frank, care și-a pierdut capacitatea de a merge, ca urmare a unei boli, posibil Parkinson. După ani de viață cu această boală, Frank și-a dezvăluit intențiile de a se căsători și, ulterior, de a-și lua viața. Astfel, când Joel și Ellie au ajuns în Lincoln, Massachusetts, au descoperit că Bill făcuse același lucru.