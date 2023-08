The Last Of Us: ce știm până acum despre sezonul al doilea. „Oricine poate muri în orice moment”

Co-creatorul și showrunn-erul Craig Mazin a dat niște indicii legate de mizele ridicate din The Last of Us sezonul 2 și explică clar că nu există personaje care să fie „în siguranță”.

Craig Mazin confirmă că niciun personaj nu este în siguranță. Servind ca o adaptare a francizei populare de jocuri video PlayStation, The Last Of Us a avut premiera pe HBO la începutul acestui an, cu recenzii excelente și un număr mare de spectatori. Serialul, care îi are în rolurile principale pe Pedro Pascal în rolul lui Joel și pe Bella Ramsey în rolul lui Ellie, a fost deosebit de nemilos cu personajele secundare – cei mai mulți dintre ei nu au supraviețuit până la final.

Acum, pe măsură ce așteptarea sezonului 2 The Last of Us continuă, Mazin a făcut declarații despre ce urmează în următorul lot de episoade.

Sezonul 2 din The Last of Us

„Oricine a jucat jocul și apoi a vizionat primul sezon știe că uneori facem exact ce s-a întâmplat în joc, dar uneori facem ceva extrem de diferit. De asemenea, nu facem neapărat lucrurile în aceeași ordine sau în același timp. În primul nostru sezon, am făcut în mod repetat lucruri care au fost supărătoare – toți au murit, cu excepția lui Joel și Ellie. Oamenii au înțeles, urmărind serialul, că aceasta a fost o poveste în care personajele nu sunt în siguranță. Există, de asemenea, momente în timpul sezonului în care credem că probabil fanii vor fi enervați pe noi, dar mai târziu vor înțelege”.

Fără să pătrundem în spoilerele jocului video The Last of Us Part II, doar finalul sezonului 1 oferă o indicație puternică a ceea ce urmează. După ce a petrecut tot sezonul încercând să găsească un leac din sângele imunei Ellie, finalul sezonului 1 îi prezintă, în sfârșit, pe Joel și Ellie găsind grupul rebel. Într-o dezvăluire șocantă, totuși, devine clar că a face un remediu va implica uciderea lui Ellie, ceea ce Joel nu lasă să se întâmple.

Distribuția de personaje din sezonul 2 The Last of Us va prezenta probabil revenirea lui Tommy interpretat de Gabriel Luna, fratele lui Joel, și a soției lui Tommy, Maria (Rutina Wesley). Pe lângă aceste personaje familiare, sezonul 2 va introduce cu siguranță o serie de noi personaje secundare, inclusiv personaje din joc, precum Dina, Abby, Yara, Lev și Owen.