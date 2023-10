The Crown își ia la revedere de la fani. Când vezi ultimul sezon pe Netflix

Prima parte a ultimului sezon al serialului The Crown va fi lansată pe Netflix cât de curând.

Această serie de patru episoade explorează relația care se dezvoltă între Prințesa Diana și Dodi Fayed înainte de tragicul accident de mașină în care au decedat amândoi, în Paris.

Vezi și: REVIEW The Crown, sezonul cinci – serialul atinge un subiect sensibil pentru Familia Regală Britanică

Ce au declarat actorii din The Crown, despre rolurile pe care le au

Atât Dominic West, care interpretează rolul Prințului Charles, cât și Imelda Staunton, în rolul Reginei Elisabeta a II-a, au vorbit despre experiența lor în abordarea personajelor în două sezoane consecutive.

„Port acest personaj de ceva timp, așa că m-am simțit mai confortabil de data asta. Îmi place calmul și capacitatea ei de a rezista constant la tot ceea ce i s-a întâmplat în viața sa”, a declarat Imelda Staunton.

„Cred că simțea o tristețe profundă și o adevărată compasiune. Ceea ce este minunat la The Crown este că ne oferă ocazia de a vedea aceste persoane publice în viața lor privată. Am întrezărit că viața sa privată a fost una foarte emoționantă, și așa am jucat-o. Sper că am reușit să transmit compasiunea, dar cu echilibru. Am discutat cu mulți oameni care l-au cunoscut, și aproape toți au cuvinte calde despre el”, a spus, la rândul său, Dominic West.

Vezi și: The Crown recâștigă „coroana” Netflix: cum a influențat decesul reginei Elisabeta tendințele pe gigantul de streaming

The Crown, un adevărat succes între serialele Netflix – și nu numai

De la debutul său pe Netflix în 2016, The Crown a fost nominalizat și a câștigat numeroase premii, inclusiv premii BAFTA, Globuri de Aur și Emmy.

Sezonul 6 al serialului se va desfășura în două părți, cu primele patru episoade debutând la data de 16 noiembrie 2023, iar celelalte șase episoade vor fi lansate la data de 14 decembrie 2023.

Acest sezon prezintă evenimente precum revenirea Prințului William la școala Eton, după moartea mamei sale, și gândurile Reginei asupra viitorului monarhiei prin prinsma căsătoriei dintre Charles și Camilla, precum și începuturile noii povești de dragoste dintre William și Kate.

The Crown este o dramatizare inspirată de evenimente reale care explorează povestea Reginei Elisabeta a II-a și impactul evenimentelor politice și personale asupra domniei sale.

Acest sezon aduce noi personaje, precum Prințul William, Prințul Harry și Kate Middleton, jucate de actorii Ed McVey, Luther Ford și Meg Bellamy.

Vezi și: The Crown, la final de drum: ce subiecte importante vor lipsi din ultimul sezon al serialului