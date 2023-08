Tesla tace și face: Ce modele ”noi” a lansat producătorul american

Noile vehicule electrice „Standard Range” sunt cu 10.000 USD mai ieftine decât cele mai ieftine variante anterior.

Tesla a lansat în liniște noi vehicule Model S și Model X, care sunt puțin mai accesibile decât omologii lor de bază și Plaid. Producătorul auto a enumerat aceste noi oferte ca variante „Standard Range”, care sunt programate pentru livrare în SUA în perioada septembrie-octombrie a acestui an. Gama standard Model S va costa cumpărătorilor înapoi 78.490 USD, în timp ce modelul X standard este listat la 88.490 USD. Ambele prețuri nu includ economiile pe care cumpărătorii le-ar putea obține după creditele fiscale pentru vehicule electrice aplicabile pentru locația lor.

Ambele prețuri sunt, de asemenea, cu 10.000 USD mai puțin decât vehiculele de bază Model S și Model X. Noile vehicule electrice, totuși, au autonomie mai mică decât celelalte versiuni din linia lor: în cazul modelului S, noua opțiune are o autonomie de 500 de km, în timp ce varianta de bază are o autonomie de 620 de km. De asemenea, este nevoie de 3,7 secunde pentru ca noul EV să accelereze de la zero la 100 km/oră, în timp ce versiunea de bază are nevoie de 3,1 secunde pentru a atinge aceeași viteză. Între timp, noul Model X are o autonomie de 430 de km, ceea ce este cu siguranță mai scurt decât cei 560 de km ale variantei de bază. Noului Model X ii ia 4,4 secunde pentru a ajunge la 100 km/oră, mai mult decât 3,8 secunde de care are versiunea de bază.

Totul pentru profit

După cum a remarcat Electrek atunci când a observat prezența vehiculelor de gamă standard pe site-ul web al Tesla, nu este clar dacă producătorul auto fabrică pachete de baterii special pentru aceste versiuni sau dacă este vorba doar de pachete de blocare a software-ului pentru vehiculele sale electrice cu autonomie mai lungă. Dacă este cel din urmă, atunci Tesla le-ar putea oferi clienților posibilitatea de a debloca intervale mai lungi în viitor, dacă sunt dispuși să plătească pentru asta. Noile vehicule electrice din gamă standard sunt disponibile la prețurile menționate mai sus în Pearl White, cu un interior complet negru, împreună cu roți și volan standard.

Clienții vor trebui să plătească suplimentar pentru alte culori, personalizări și, bineînțeles, pentru funcțiile Tesla Enhanced Autopilot (6.000 USD) și Capacitatea completă de auto-conducere (15.000 USD). Tesla le oferă clienților actuali opțiunea de a transfera gratuit autovehiculul complet într-un vehicul nou achiziționat în acest moment.

Acestea fiind spuse, ei pot profita de această amnistie unică doar dacă primesc livrarea unui nou vehicul electric între 20 iulie și 30 septembrie 2023. Având în vedere că noile vehicule din gamă standard ar putea fi livrate după septembrie, cumpărătorii ar trebui să fie conștienți de faptul că ar putea fi nevoit să plătească din nou pentru FSD, chiar dacă îl au deja în Tesla EV actual.