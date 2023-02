„Terminatorul” cu care se lăuda armata rusă, distrus în estul Ucrainei. Cum arată acum FOTO

Armata rusă a demarat deja ofensiva majoră pe frontul din estul Ucrainei, potrivit ultimelor informații oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, iar imagini ale luptelor din zona Donbasului au început să apară în mediul online. De pildă, în Luhansk, soldații lui Putin au pierdut un blindat BMPT „Terminator”, una dintre cele mai moderne arme ale infanteriei ruse.

Apărătorii ucraineni au distrus vehiculul de luptă BMPT „Terminator”, în apropiere de Kreminna (regiunea Donbas). Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Luhansk, Serhii Haidai, pe Telegram , relatează Ukrinform. Oficialul ucrainean a menționat că propagandiștii TV ruși s-au lăudat cu acest blindat, afirmând că este imposibil de distrus.

În pozele de pe rețelele sociale apare un blindat BMPT „Terminator” în flăcări. Deocamdată, nu este clar cum a fost scoasă din uz șenilata modernă, dacă a suferit o lovitură directă cu vreo armă antitanc lansată de ucraineni, dacă a fost angajată în luptă de blindate sau tancuri ucrainene sau dacă a lovit o mină antitanc pusă anterior de către forțele ucrainene.

Rușii au adus „Terminatorul” pe frontul din Ucraina abia în mai anul trecut, la multe luni după război și inițial doar pe axa Severodonetsk, singura companie care are în dotare aceste blindate.

BMPT este un vehicul proiectat și construit cu scopul de a proteja tancurile principale de luptă în timpul avansului militar. Moscova a dezvoltat acest tip de blindate după ce identificase necesitatea de a oferi protecție tancurilor principale de luptă pe care le-a folosit în timpul conflictelor din Afganistan și Cecenia.

BMPT-urile sunt construite pe un șasiu de tanc T-72, au un motor diesel de 1.000 CP și blindaj reactiv montat pe laterale și în fața vehiculului. Unul singur cântărește circa 48 de tone. Mașina de luptă a rușilor este înarmată cu o turelă cu patru lansatoare de rachete 9M120 Ataka, două tunuri automate calibru 30 mm, două aruncătoare de grenade și o mitralieră coaxială de 7,62mm.

What appears to be the first visually confirmed loss of a Russian BMPT Terminator in #Ukraine. https://t.co/9wOykJaQsv

— Oryx (@oryxspioenkop) February 9, 2023