VIDEO Ucraina a scos pe front o armă foarte puternică. Se credea că doar 4 țări din lume o au în dotare

Soldații ucraineni au distribuit o primă înregistrare video cu un mortier M-240 (calibrul de 240 de milimetri), despre care, înainte de izbucnirea războiului, se credea că mai există doar într-un muzeu din capitala Kiev. Arma este în dotarea Brigăzii 35 de Pușcași Marini a Ucrainei, aceștia trăgând recent cu ea, după cum se poate observa în videoclipul apărut pe Twitter.

La sfârșitul lunii septembrie, o imagine cu un mortier M-240 în dotarea militarilor ucraineni a apărut pe rețelele sociale, însă cea de acum este prima înregistrare video care confirmă că arma încă este operațională.

Administratorii paginii de Twitter – Ukraine Weapons Tracker – subliniau, la momentul apariției fotografiei, că mortierul „antic, dar puternic” este folosit de trupele ucrainene.

Intrat în serviciul forțelor URSS, în anii ’50, se crede că mortierul M-240 a văzut prima acțiune pe câmpul de luptă în Războiul de Yom Kipur, când a fost folosit de armata siriană, aliatul tradițional al Rusiei din Orientul Mijlociu, împotriva forțelor israeliene.

Această piesă de artilerie fusese utilizată și în invazia Uniunii Sovietice din Afganistan, Războiul Civil Libian, precum și în Războiul Civil Sirian, de către trupele dictatorului Bashar al-Assad.

Înainte de declanșarea războiului în Ucraina se credea că doar patru țări din lume mai au în dotare mortiere M-240: Rusia, Bulgaria, Siria și Egipt. Potrivit Ukraine Weapons Tracker, în pofida vechimii armei, arsenalul Ucrainei a conținut un număr impresionant de muniții (calibrul de 240 de milimetri) ce pot fi lansate de aceste mortiere. Deși multe dintre proiectilele cu calibrul de 240 de mm au fost dezafectate, cele rămase sunt acum folosite pe câmpul de luptă.

Marines of the 35th Marine brigade are firing at Russian positions with a 240mm M240 mortar.https://t.co/OLYZoMTmo5 pic.twitter.com/ZLclBGHxZB

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 3, 2023