Terminator se întoarce cu o nouă serie animată: Când poți vedea serialul pe Netflix

Terminator s-a întors cu un nou serial anime care vine pe Netflix. Netflix a distribuit un teaser oficial în timpul evenimentului său Geeked Week.

Vei putea vedea pe Netflix un nou produs al francizei Terminator, varianta anime, într-un nou serial care urmează să ajungă „în curând” pe platforma de streaming.

Terminator: The Anime Series ajunge pe Netflix

Compania a lansat primul teaser pentru Terminator: The Anime Series în acest weekend. în timpul evenimentului său Geeked Week. Detaliile de până acum sunt puține, dar știm că va fi produs de Production IG, studioul de animație japonez din spatele filmului și serialului spin-off original Ghost in the Shell.

On August 30th, 1997…Two days from now…Everything changes. Terminator: The Anime Series is COMING SOON #GeekedWeek pic.twitter.com/mcbxavrn7V — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 11, 2023

Terminator: Seria anime ne va duce înapoi în august 1997, când Skynet AI a devenit mai întâi conștient de sine și s-a întors împotriva oamenilor. Acesta va prezenta o distribuție de personaje noi, potrivit Variety.

De asemenea, în calitate de producători executivi sunt și scriitorul Skydance și Project Power, Mattson Tomlin, care va fi scriitorul și showrunnerul serialului. Netflix nu a anunțat încă o dată de lansare și nu a afișat nicio scenă de previzualizare, așa că sperăm că vom primi în curând un trailer extins. Franciza Terminator a avut destule tranșe, nu toate bune, dar întoarcerea la început ar putea fi doar reîmprospătarea de care are nevoie.

Cel mai de temut robot poate deveni realitate

Dar viața bate filmul. Un inginer al armatei SUA care lucrează în robotică spune că proiectul său este inspirat direct din T-1000, un personaj robot din blockbuster-ul „Terminator 2” al lui James Cameron din 1991. Cercetătorii armatei lucrează astfel la un material de autovindecare, care va conduce la tehnologia ecranizată în celebrul film.

Frank Gardea, inginer aerospațial al Laboratorului de Cercetare al Comandamentului de Dezvoltare a Capabilităților Armatei (CCDC), conduce un proiect de dezvoltare a roboticii din materiale flexibile, autoreparatoare și autoconfigurante, potrivit Military.com. Gardea are în vedere dronele autoreparatoare și alte aeronave, dar scopul final este o mașinărie cu „caracteristicile de reconfigurare ale personajului T-1000 din filmul de la Hollywood”.