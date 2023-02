Tatăl lui Ionică din Liceeni moare de inimă rea după ce este dat afară din casă. Drama actorului George Constantin

Iubitorii de filme vechi românești și-l pot aminti pe George Constantin datorită multitudinii de roluri impresionante pe care le-a avut în cele mai cunoscute producții de dinainte de Revoluție, de la noi din țară.

Marele actor George Constantin a avut parte de un sfârșit cum nu ai dori, de altfel, nimănui, după cum îți vom povesti în cele ce urmează.

George Constantin, un actor care a pornit de jos dar a ținut ștacheta sus

Se prea poate ca, pentru generațiile tinere, numele lui George Constantin, să nu însemne mare lucru, cu toate că el a fost unul dintre actorii de referință ai cinematografiei românești, în perioada comunistă.

George Constantin murea în urmă cu 29 de ani, la vârsta de numai 60 de ani. Pleca mult prea devreme, din pricina unei mari suferințe pricinuite de modul trunchiat în care funcționa, în acea perioadă, sistemul din România al locuințelor.

Practic, se poate spune că talentul cu care i-a bucurat pe români, ani de-a rândul, a fost invers proporțional cu ceea ce a primit el de la viață.

A venit pe lume într-o familie modestă, în Bucureștiul anului 1933, de mic fiind obligat să dea piept cu viața așa cum s-a priceput mai bine. A fost sărac și a fost nevoit să-și câștige traiul așa cum a putut, lucrând prin diverse locuri obscure, pentru a putea să pună o pâine pe masă.

A încercat să-și ajute mama care era casnică, așadar nici tinerețea nu i-a fost chiar „lapte și miere”. A urmat cursurile unei școli profesionale, neștiind că, peste ani, va deveni unul dintre cei mai mari actori pe care i-a avut vreodată România.

La un an de la admitere, destinul face ca o profesoară, de la Şcoala pedagogică din Bucureşti, căuta tineri pentru un rol într-o piesă de Caragiale. Având carismă și ceva talent, George Constantin a fost ales să joace celebrul rol al lui Ipătescu în „O scrisoare pierdută”. După acest moment, tânărul George Constantin, alături de bunul său prieten Gheorghe Cozorici, decide în 1951 să dea examenul de admitere la Instittuul Național de Artă Teatrală și Cinematografie „I L Caragiale”, despre care povestește într-un interviu – anunța Playtech Știri, în urmă cu doi ani.

„Când am dat examenul de admitere la Insitutul de Teatru în 1951, am căzut. Anul următor, ca să fiu şi mai sigur, am dat şi la Teatru, şi la Cinematografie. Am reuşit la ambele.Țin minte, am mers cu Gheorghe Cozorici în Piaţa Universităţii şi am dat cu banul unde să mergem. Ne-a căzut Teatrul”, povestea actorul, la un moment dat.

După terminarea institutului avea să fie transferat la Teatrul Nottara, cel căruia îi dedica o bună parte din viața sa.

În anii tinereții avea să o cunoască, de asemenea, pe sora actriței Tamara Buciuceanu, mezzosoprana Iulia Buciuceanu, cu care se căsătorește în anul 1961. Cei doi vor deveni părinții altui actor cunoscut și iubit, pe numele său Mihai Constantin (îl știi din Liceenii).

Naționalizarea, blestemul familiei Constantin

Împreună cu soția și fiul acestora, Mihai Constantin, George Constantin a locuit aproape întreaga sa viață într-o casă naționalizată, repartizată de comuniști înainte de căderea regimului.

Revoluția din anul 1989 a dus la schimbări drastice în sistem, iar casele naționalizate au început să fie returnate moștenitorilor de drept.

Însă cum norocul unora este ghinionul altora, actorul a fost pus în ingrata situație de a fi dat afară din casa pe care a cunoscut-o întreaga sa viață.

Toată această supărare cauzată de pierderea locuinței, în amestec cu o serie de probleme de sănătate de care suferea deja au reprezentat cheia insuccesului, în ceea ce-l privește pe George Constantin.

El nu a mai reușit să facă față presiunilor și problemelor, astfel că, în data de 30 aprilie 1994, pleca definitiv de pe scena vieții, la vârsta de 60 de ani.