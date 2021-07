Cum a murit tatăl lui Mihai Constantin, de fapt. Ce suferință a îndurat actorul George Constantin

Pentru generațiile tinere, numele lui George Constantin, este doar o pagină în istoria culturii românești. Pentru cei care l-au cunoscut, George Constantin a fost unul din monștri sacri ai teatrului și filmului românesc. În urmă cu 27 de ani, pe când avea doar 60 de ani, marele actor avea să plece dintre noi. Suferința sa, dar și loviturile primite din partea sistemului, aveau să-i grăbească sfârșitul.

Pentru cât de mare a fost ca actor de teatru și film, pe-atât de dură i-a fost viața. Venit pe lume într-o familie săracă, în Bucureștiul anului 1933, tânărul George Constantin a fost nevoit, încă de mic, să dea piept cu viața. Cu o situație materială precară, a fost obligat să muncească de mic prin diferite maghernițe ale Bucureștiului, pentru a-și întreține familia.

Rămas singur, cu o mamă casnică, banii pe care-i aducea acasă nu erau suficienți. Aș se face că a renunțat pentru o perioadă la școală pentru a-și putea ajuta mama. Neștiind ce-i va rezerva destinul, decide, ulterior, să se înscrie la o școală profesională. Avea 15 ani și intra, ca elev, la școala de pe lângă Întreprinderea de Construcţii de Avioane din Bucureşti.

La un an de la admitere, destinul face ca o profesoară de la Şcoala pedagogică din Bucureşti, căuta tineri pentru un rol într-o piesă de Caragiale. Având carismă și ceva talent, George Constantin a fost ales să joace celebrul rol al lui Ipătescu în „O scrisoare pierdută”. Acest rol avea să-i schimbe total traiectoria în viață.

După acest moment, tânărul George Constantin, alături de bunul său prieten Gheorghe Cozorici, decide în 1951 să dea examenul de admitere la Instittuul Național de Artă Teatrală și Cinematografie „I L Caragiale”, despre care povestește într-un interviu.

„Când am dat examenul de admitere la Insitutul de Teatru în 1951, am căzut. Anul următor, ca să fiu şi mai sigur, am dat şi la Teatru, şi la Cinematografie. Am reuşit la ambele.

Țin minte, am mers cu Gheorghe Cozorici în Piaţa Universităţii şi am dat cu banul unde să mergem. Ne-a căzut Teatrul”, povestea actorul.