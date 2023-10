Ștefan Kovacs, românul care a câștigat de două ori Cupa Campionilor și care „l-a îmblânzit” pe Cruyff. Jacques Chirac a oprit ședința de guvern ca să-i anunțe decesul – GALERIE FOTO

Povestea lui superbă poate să ajute un regizor să filmeze o peliculă de mare succes. Ștefan Kovacs s-a născut la Timișoara, a antrenat Steaua, naționala României, dar este și creatorul „marelui Ajax”, echipa în care a strălucit legendarul Johann Cruyff și cu care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni. În momentul în care a aflat că a murit, președintele Franței, Jacques Chirac, a întrerupt ședința de guvern și a făcut acest anunț trist.

Ștefan Kovacs este unul dintre cele mai importante nume din istoria fotbalului românesc și chiar european. Dincolo de performanțele de pe terenul de fotbal este și cel care a pus umărul la înființarea celebrei școli de fotbal de la Clairefontaine. Iar numele său este rostit cu respect în mai multe țări. Din păcate, în România nu a avut prea multe succese, confirmând astfel celebra zicală: „Nimeni nu este profet în țara lui”.

Ștefan Kovacs sau „Piști” cum îi spunea prietenii s-a născut în Timisoara, orașul care a dat două echipe uriașe: Chinezul și Ripensia. Părinții aveau origini maghiare. În anii junioratului a jucat la CA Timișoara, apoi a ajuns un an la Oradea, de unde a plecat la Charleroi, în campionatul din Belgia. După doar un an s-a întors în România, iar aici și-a trecut în CV formațiile Drobeta Turnu Severin, Ferar Cluj-unde a jucat cinci sezoane- CFR Cluj – trei sezoane- iar cariera de jucător și-a terminat-o la Universitatea Cluj, echipă unde și-a început cariera de antrenor.

După cinci ani în care a lucrat ca „secund” la echipa națională, cu Constantin Teașcă, Gheorghe Popescu, Silviu Ploeșteanu, Valentin Stănescu și Ilie Oană, acceptă scaunul de antrenor principal la Steaua, iar la finalul primul sezon a câștigat titlul, depășind la golaveraj pe FC Argeș. A avut în plus cinci goluri! După alte două sezoane în care a câștigat Cupa cu Steaua a ajuns în Olanda.

Ștefan Kovacs a ajuns la Ajax Amstedarm, după ce conducătorii formației olandeze au studiat CV-urile a 15 antrenori foarte cunoscuți. Antrenorul român este cunoscut drept creatorul unei formații superbe, care a câștigat de două ori la rând Cupa Campionilor. În această grupare a strălucit Johann Cruyff, iar legenda spune că antrenorul român a reușit să și-l apropie pe cel mai important jucător din echipă după o partidă de poker spectaculoasă, aprig disputată, printre nori groși de fum de țigară și pahare cu alcool fin.

„Anii de glorie ai lui Ajax au început cu Rinus Michels, dar istoria îl uită, câteodată, pe Ștefan Kovacs, românul care l-a succedat. Kovacs a oferit o libertate remarcabilă echipei sale plină de învingători, în special lui Johan Cruyff si Piet Keizer și a cules roadele titlurilor consecutive din Olanda, dar și din Cupele Europene în anii 1972 și 1973”, au scris jurnaliștii de la Four Four Two.