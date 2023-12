Squid Game: The Challenge va avea un al doilea sezon: Ce știm despre noua parte a celui mai popular reality show

Netflix reînnoiește reality show-ul Squid Game: The Challenge pentru un al doilea sezon de tortură (în mare parte) falsă. Compania a oferit și mai multe detalii despre acel viitor joc video.

Netflix tocmai a anunțat că a reînnoit Squid Game: The Challenge pentru un al doilea sezon. Reality-show-ul este o versiune soft a dramei distopice cu același nume, un program cunoscut pentru critica sa dură la adresa capitalismului. Producția celui de-al doilea sezon este deja în „cărți”, deoarece castingul este în prezent în curs de desfășurare.

Attention players, are you ready for the next game? Squid Game: The Challenge is returning for a Season 2! Join the reality competition on https://t.co/rHt0nq0WtI. pic.twitter.com/QOtRDpdtD8

— Netflix (@netflix) December 6, 2023