Sony PlayStation VR 2, preț și disponibilitate în România: realitatea virtuală nu a arătat niciodată așa de bine

Unul din cele mai așteptate și deștepte gadgeturi lansate de Sony.

Realitatea virtuală este ceva care continuă să fascineze atât adulții cât și copiii. Are de a face cu faptul că îți oferă ocazia să te transpui într-o lume virtuală și să exiști acolo, să faci parte activ din acel univers, mai ales dacă mă raportez la jocul Horrizon Call of the Mountain. Robo-dinozaurii sunt extraordinari, dar și mai interesant este să stai lângă un gigant din metal și să îl poți „mângâia” virtual.

Așadar, săptămâna trecută a avut loc lansarea oficială a setului Sony PlayStation VR 2 în România, eveniment la care am avut plăcerea să particip și am fost de-a dreptul uimit de ce poate să facă acest nou dispozitiv.

Mărturisesc că a fost prima mea experiență virtuală, motiv pentru care nu am avut foarte multe așteptări. Cu toate acestea, concluzia mea este una simplă, nu poți să înțelegi ce înseamnă VR până nu îl testezi cu proprii ochi.

Ca să înțelegi mai bine, în momentul în care am jucat Gran Turismo am rămas „perplex”, eram acolo, în mașină și conduceam pe circuitul Suzuka. A fost exact ca și cum eram la volanul mașinii mele, doar că eram în studioul PlayStation…

Prețul este pe măsură

Nu este tocmai ieftin, dar pentru aproximativ 3240 RON primești un set cu cască de ultimă generație cu un ecran OLED 4K, compatibil HDR, un câmp vizual de 110 grade, camere de urmărire încorporate și urmărire a ochilor, două dintre controlerele sale Sense cu declanșatoarele adaptive excelente și feedback-ul haptic pe care Sony le-a introdus cu controlerul DualSense al PlayStation 5 si jocul Horizon Call of the Mountain.

Problema este că necesită să fii conectat la un PS5 printr-un cablu USB-C, dar asta înseamnă că este mult, mult mai puternic atunci când vine vorba de a oferi o grafică fantastică.

Acest nou set realizează cu adevărat acel salt generațional.

PlayStation VR2 poate părea scump, având în vedere că este mai scump ca un PS5 ediție digitală (adică fără disc). Chiar și așa, este un salt cuantic față de PSVR original în ceea ce privește ușurința de utilizare, calitatea vizuală și imersiunea, încât orice proprietar de PlayStation care iubește VR ar trebui să facă upgrade cât mai curând posibil.

Ecranul său OLED 4K HDR și controlerele Sense tactile sunt cea mai evidentă îmbunătățire, dar numeroasele modificări ale calității vieții și puterea brută a PS5-ului stabilesc un nou standard pentru modul în care jocurile VR ar trebui să se joace și să se simtă pe consolă.

PlayStation VR 2 este disponibil în România și îl poți cumpăra chiar acum, prețul este unul destul de mare dar dacă iubești VR-ul o să dai acești bani pentru că tehnologia este cu adevărat la alt nivel.