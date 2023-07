Sinéad O’Connor s-a stins după o viață tumultoasă: toți românii i-au cântat piesa Nothing Compares 2 U

Cunoscută cântăreață de origine irlandeză, Sinéad O’Connor, a murit la vârsta de numai 56 de ani. Vestea a fost făcută publică astăzi, 26 iulie 2023.

Renumita interpretă din Dublin a lansat 10 albume de studio, în timp ce melodia ei, Nothing Compares 2 U, a fost numită melodia anului 1990, în Billboard Music Awards, informează The Irish Times.

Sinéad O’Connor a primit premiul pentru Classic Irish Album la RTÉ Choice Music Awards, la începutul acestui an însă, din păcate, nu a mai apucat să se bucure de acesta prea mult timp.

Cântăreața a primit aplauze prelungite imediat după ce a dedicat premiul pentru I Do Not Want What I Haven’t Go, „fiecărui membru al comunității de refugiați din Irlanda”.

La momentul morții sale, se credea că artista, care și-a schimbat numele în Shuhada’ Sadaqat în 2018, când s-a convertit la islam, își împărțea timpul între Co Roscommon, Irlanda și Londra.

În ultimul ei Tweet, O’Connor a publicat o fotografie cu Shane, fiul său, la care a scria: „De atunci trăiesc ca o creatură de noapte, ca un strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu”.

Share, fiul artistei, s-a sinucis în data de 8 ianuarie 2022. La momentul morții sale, solista scria pe Twitter: „Copilul meu, te iubesc atât de mult. Sper că acum ești liniștit”.

Sinéad O’Connor, un talent imens și o viață chinuită

Sinéad O’Connor a fost una dintre cele mai talentate dar și controversate artiste din lume. Cu toate că nu a avut parte de o carieră așa cum ar fi meritat-o, aceasta fiindu-i secționată după ce a „îndrăznit” să rupă o fotografie a Papei Ioan Paul al II-a în direct, la televziune, acuzând abuzurile sexuale ale Bisericii Catolice împotriva copiilor, ea a reușit, chiar și așa, să fie ținută minte de absolut toți ascultătorii de muzică bună din lume, chiar și de români.

Sinéad Marie Bernadette O’Connor s-a născut în data de 8 decembrie 1966, în Dublin, Irlanda.

The Lion and the Cobra, care a fost lansat în 1987, a fost inclus în topuri internaționale. Al doilea album al ei, I Do Not Want What I Haven’t Got, a primit recenzii spectaculoase la lansare și a devenit cel mai mare succes al ei, vânzându-se în peste șapte milioane de copii în întreaga lume.