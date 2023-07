A murit cântăreața Sinead O’Connor. Doliu uriaș în muzica internațională

Lumea muzicii este în doliu! Cântăreața de origine irlandeză Sinead O’Connor a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. Artista a fost cunoscută pentru pentru hitul său „Nothing Compares 2 U”. Vestea morții artistei vine la un an și jumătate după decesul fiului său Shane, la doar 17 ani. La acel moment, cunoscuta cântăreață a anunțat că vrea să-și ia viața.

Ce a scris artista pe Twitter?

„Am decis să-mi urmez fiul. Nu are rost să trăiesc fără el. Tot ceea ce ating, distrug. Am rămas doar pentru el. Iar acum el nu mai este”, a scris pe un cont de Twitter neverificat, dar legat de contul ei oficial.

Ultima postare a aritistei i-a îngrijorat pe fanii acesteia. Îndrăgita actriță a postat o fotografie cu fiul acesteia, iar în descriere a notat că:

„De atunci trăiesc ca o creatură de noapte strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu”.

Val de tristețe publică generat de moartea artistei

Moartea artistei a generat un val de tristețe în mediul online. Fanii acesteia nu au ezitat să-și exprime părerea de rău în mediul online

„Ah, la naiba, Sinead O’Connor a murit. Este doar o veste foarte tristă. Săraca. Sper că și-a dat seama câtă dragoste era pentru ea”. „Sinead a fost adevărata întruchipare a unui spirit punk. Ea nu a făcut compromisuri și asta i-a făcut viața mai mult o luptă. Sperând că și-a găsit pacea”, a scris cântărețul The Charlatans, Tim Burgess, pe Twitter.

Cine a fost Sinead O’Connor?

Îndrăgita cântăreață s-a născut pe 8 decembrie 1966, la Dublin. Artista a cunoscut faima la sfârșitul anilor 1980, când lansa albumul ei de debut The Lion and the Cobra. Zece ani mai târziu, cântăreața a cunoscut și succesul mondial cu piesa „Nothing Compares 2 U”.

Viața ei a fost marcată de o serie de încercări. Când avea vârsta de 8 ani, părinții acesteia au decis să divorțeze. La un moment dat, artista susține că a fost abuzată fizic. Sinead O’Connor le-a făcut fanilor cunoscut acest incident prin intermediul cântecului ”Fire on Babylon”.Acest incident a făcut-o să susțină copii abuzați.

Sinead O’Connor a făcut cunoțtiință cu muzica la vârsta de 15 ani. Potrivit artistei, la acel moment, ajunsese să lipsească de la școală dar și să fure. Din cauza acestor fapte, artista a fost plasată într-un azil timp de 18 luni. În acea perioadă, vedeta s-a axat pe muzică. Nu a durat mult, iar talentul ei a fost descoperit de către toboșarul trupe irlandeze Tua Nua.