Ramasă văduvă la 43 de ani, Marina Voica este curtată de un bărbat cu 20 de ani mai tânăr. Iubirea care a intrigat România

La vârsta de doar 43 de ani, Marina Voica avea să devină văduvă. Cu toate acestea, mai târziu, destinul o va aduce împreună cu un artist celebru, mult mai tânăr decât ea. Artista va trăi o poveste de iubire cu un grec care o va aștepta timp de 20 de ani.

Marina Voica s-a născut în Uniunea Sovietică, în 1936, și a devenit o emblemă a generației de aur a muzicii ușoare românești, alături de nume precum Angela Similea, Mirabela Dauer și Corina Chiriac. După o viață agitată atât în plan artistic, cât și sentimental, artista a dezvăluit recent că s-a retras la Breaza.

Cu toate acestea, în urmă cu un an, Marina Voica a trecut prin clipe grele când a fost nevoită să suporte o intervenție chirurgicală la inimă.

„Nu mai puteam să respir, nu mai puteam să fac nici 10 pași”, a mărturisit artista într-un interviu, vorbind despre momentul dificil prin care a trecut.

Despre Marina Voica se spune că a înregistrat sute de melodii, fiind posibil ca doar Gică Petrescu să o fi depășit în acest sens.

Marina aveau să se căsătorească în tinerețe cu Marcel Voica. Ea era studentă în primul an la Facultatea de Finanțe din Moscova, iar el, de asemenea, era student, dar cu trei ani mai mare.

Marcel venise din România cu recomandări speciale din partea partidului și cu viza autorităților sovietice, care, în acele vremuri, controlau strâns situația în țările din lagărul socialist.

„Aveam 19 ani și eram fată mare. Marcel Voica intrase în viața mea și toată lumea știa că suntem împreună. Dar trebuia să plece pentru că terminase facultatea.

Eram total dezorientată, aveam nevoie de el. Așa că am hotărât să mă mărit. Dar dacă n-ar fi murit mama, nu făceam pasul ăsta și n-ajungeam în România.

Cine știe cum ar fi fost viața mea. Tata l-a rugat pe Marcel să mă mai lase în Rusia, până-mi iau diploma. Marcel a fost de acord. Am apucat să trăim ca soț și sotie doar un an. După care Marcel a plecat în România”, a declarat artista.

Cu timpul, relația lor s-a estompat și, după 6 ani, au decis să divorțeze.

Ulterior, la vârsta de 26 de ani, s-a recăsătorit cu medicul Viorel Teodorescu, care era cu 3 ani mai tânăr decât ea.

„Într-o zi, m-a sunat un doctor, Viorel Teodorescu. Mă văzuse la televizor și se îndrăgostise de mine. Ne-am întâlnit o dată, de două ori. Pâna la urmă, m-am îndrăgostit și eu de el.

Târziu am aflat că nici măcar nu era doctor, era doar student. Pe mine însă deja nu mă mai interesa. Îl iubeam și era destul. Am divorțat de Voica, după șase ani de căsătorie”, a relatat Marina Voica în Revista Tango.

Cei doi au fost împreună timp de 17 ani. În 1981, medicul a murit de cancer, lăsând un gol profund în viața Marinei Voica.

O nouă șansă la iubire

În 1984, la vârsta de 47 de ani, Marina s-a îndrăgostit din nou, de această dată de un tânăr de 24 de ani, pe nume Laurențiu Cazan. Cu toate că era conștientă de provocările unei asemenea relații cu diferență mare de vârstă, Marina s-a lăsat cuprinsă de iubire, iar Laurențiu, ca un tânăr înflăcărat, a adus în viața ei o inocență proaspătă.

Timp de trei ani, au trăit împreună ca soț și soție, legați prin pasiunea comună pentru muzică. Marina a mărturisit că iubirea lor era specială și că muzica îi apropia și mai mult. Au cântat împreună mult timp, iar pentru Marina, Laurențiu era un geniu muzical.

Cu toate acestea, după acei trei ani, relația lor s-a încheiat. Marina a întâlnit ulterior un tânăr grec care era student la medicină în România, dar între ei nu s-a întâmplat nimic pe atunci.

Destinul avea să aducă însă o nouă întâlnire în 2003, când Marina Voica avea 66 de ani, iar tânărul grec o aștepta de 20 de ani.

„Îmi aflase numărul de telefon de la Margareta Pâslaru. De atunci, de șase ori pe zi, m-a tot sunat din Grecia și vorbeam câte două ore. Mi-a spus cum eram îmbrăcată în prima zi când m-a văzut în urmă cu 20 de ani. Am stat două săptămâni la el acasă. Mi-e drag Gheorghios chiar și numai pentru faptul că el a fost în stare să mă iubească în tăcere timp de 20 de ani”, a mai spus Marina Voica.

„Cât timp am stat în Grecia, m-a tratat ca pe o prințesă. Mi-a cumpărat un fotoliu, care era, de fapt, un fel de tron. Iar eu stăteam pe acel tron. A făcut atâtea pentru mine! Mi-a spălat și rufele. Am plecat din țară cu multe complexe.

Nu mai arătam că la 40 de ani. Însă, când m-a văzut, el mi-a zis: păpușă! Când am revenit în țară, mi-am închipuit că n-o să mă mai sune. Că doar își satisfăcuse o curiozitate. Dar n-a fost așa. M-a sunat de cum am ajuns acasă și mi-a zis: Ce pustie e casa! Așa mi-e dor de dumneavoastră! Vă aștept în septembrie”, a continuat artista.

Regretabil, artista nu a mai revenit în Grecia și nu l-a mai revăzut pe tânărul grec. S-a retras în liniște la Breaza, departe de luminile scenei, unde are o casă.

Marina Voica mărturisește că se simte minunat trăind singură, bucurându-se de momentele de liniște și reflecție pe care le i oferă viața departe de agitația showbiz-ului.