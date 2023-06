Și-a cunoscut marea iubire în fragedă pruncie, dar s-au căsătorit după 45 de ani: povestea de dragoste inedită a lui Alexandru Repan

Alexandru Repan este unul dintre cei mai importanți actori ai României și a împlinit recent vârsta de 83 de ani, fiind născut în data de 26 februarie 1940, în Capitală.

A jucat o viață întreagă pe scena Teatrului Nottara, din București și, de-a lungul vieții sale, i-a încântat pe iubitorii de teatru cu șarmul și talentul său.

Puțini sunt cei care știu, însă, că marele actor și-a găsit marea iubire mai târziu în viață, mai exact la vârsta de 51 de ani.

Oricât de greu ar putea fi de crezut, Alexandru Repan și-a cunoscut marea iubire pe vremea când avea numai 7 ani, însă a ajuns să se căsătorească cu aceasta abia când a împlinit vârsta de 51 de ani. Soții au doi copii împreună.

„Juca în spectacolul Craii de curtea veche, probabil că știți, era un one-man-show pe care Alexandru Repan îl făcea cu mare succes. Prietena mea m-a trecut prin culise în sală. În culise l-am văzut, își lega lavaliera. Era o lavalieră mov, și-acum o țin minte. Și a început să țipe la Ileana, că de ce a adus copilul ăsta, care n-o să înțeleagă nimic din spectacol și oricum o să facă gălăgie.

Am fost foarte revoltată la momentul acela, cum adică credea el că eu nu o să înțeleg nimic din spectacol? Am intrat în sală, evident că nu am înțeles nimic din spectacol, dar am stat cuminte pentru că îmi era frică de vocea aia care tunase înainte”, relata, pentru wowbiz.ro, soția sa, Simona Repan.

Despre Alexandru Repan, cunoscuții povestesc că ar fi fost timid și un mare visător, deopotrivă. „Eu, unul, cred că dacă o viață întreagă îl cauți pe Dumnezeu și nu reușești să-l găsești, te mulțumești și cu solii lui, cu îngerii. Copiii sunt îngerii noștri, trimiși de sus să ne mai aline ceva din nefericirea existențială”, declara, la rândul său, marele actor, Alexandru Repan.