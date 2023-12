Serialul Fallout se va lansa pe Amazon Prime: când vei putea viziona seria realizată după jocurile video

Seria Fallout de la Amazon va ajunge pe Prime Video în 2024. Nu a fost anunțată încă o dată exactă.

Amazon încă lucrează la un serial TV Fallout și vom afla, în sfârșit, anul viitor dacă acesta este un lucru bun sau unul rău. Compania a dezvăluit că serialul Fallout va avea premiera pe Prime Video cândva în 2024, la peste trei ani după ce a anunțat pentru prima dată că dezvoltă o adaptare a francizei de jocuri împreună cu creatorii Westworld.

Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4

Potrivit GameSpot, Todd Howard de la Bethesda și CEO-ul Microsoft Gaming, Phil Spencer, au prezentat un scurt teaser al seriei viitoare la standul Xbox al Gamescom.

Scurtul clip ar fi arătat o explozie nucleară în apropierea unui oraș asemănător cu Los Angeles și personaje traversând o zonă pustie. Și, după cum puteți vedea mai sus, Prime Video a distribuit o imagine care confirmă că LA este zona pentru Vault 33. Mai mult, în octombrie anul trecut, contul Amazon Prime Video X a postat o fotografie cu personaje care poartă costume Vault 33.

Congratulations and Happy 25th Birthday! We made something special for the occasion. #Fallout #Fallout25 @BethesdaStudios @Bethesda @Fallout @Kilter_Films pic.twitter.com/eFg7t5O8Wa

— Prime Video (@PrimeVideo) October 25, 2022