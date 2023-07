Serialul de pe Netflix lansat astăzi, 27 iulie: milioane de români l-au așteptat cu sufletul la gură, cum se termină

Netflix a lansat joi, 27 iulie, un serial pe care milioane de români l-au așteptat cu sufletul la gură, curioși să afle cum se termină povestea.

Lansarea Netflix așteptată de milioane de români

Platforma de streaming a anunțat că a lansat, joi, episoadele 6 – 8 din serialul ”The Witcher: Sezonul 3 Volumul 2”.

”Sub amenințarea monarhilor, magilor și bestiilor de pe Continent, care se întrec să o captureze, Geralt o ascunde pe Ciri, hotărât să-și protejeze familia proaspăt reunită de cei care amenință să o distrugă. Yennefer, căreia îi revine sarcina de a o iniția pe Ciri în tainele magiei, îi duce la fortăreața protejată Aretuza, unde cu toții speră să afle mai multe despre puterile neștiute ale fetei. Spre surprinderea lor, însă, descoperă că au ajuns în mijlocul unui câmp de bătălie dominat de corupție politică, magie neagră și trădare. Dacă nu vor să se piardă unii pe alții pentru totdeauna, trebuie să riposteze și să riște totul.”, este descrierea Netflix pentru cel de-al treilea sezon ”The Witcher”.

Unde a fost filmat serialul

Serialul ”The Witcher”, regizat de Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere și Bola Ogun, a fost filmat în studiourile de film Longcross și în mai multe zone din Anglia, Țara Galilor, Croația, Slovenia, Italia și Maroc.

Din distribuția serialului fac parte: Henry Cavill (în rolul principal, Geralt of Rivia, n.r.), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa).

Lista continuă cu: Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska) (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) și Meng’er Zhang (Milva).

Platforma de streaming Netflix are 238 de milioane de abonați din peste 190 de țări, care au la dispoziție seriale, lungmetraje și jocuri într-o mare varietate de genuri și limbi.