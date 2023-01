Șeful TikTok va depune mărturie: rețeaua de socializare chineză riscă să fie interzisă aici

În urma multelor controverse apărute, TikTok riscă să devină un fel de „persona non grata” a rețelelor de socializare, cât de curând.

Mai exact, directorul executiv al TikTok, Shou Zi Chew, este somat să apară în fața Comisiei pentru energie și comerț din SUA, în cursul lunii martie, deoarece oamenii legii din America înearcă să analizeze aplicația, dar și afectele pe care le are aceasta în societate și nu numai, a declarat recent președintele Cathy McMorris Rodgers.

Shou Zi Chew va depune mărturie în fața comisiei americane în data de 23 martie, iar evenimentul va marca prima sa apariție în fața unei comisii a Congresului, a declarat, de asemenea, McMorris Rodgers, potrivit unui articol apărut în publicația Reuters.

TikTok, rețeaua care are șanse reale să fie blocată

Această mărturie care va fi depusă are legătură cu încercarea Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentanților de a organiza, cât de curând, un vot asupra unui proiect de lege care are ca scop utilizărea TikTok în Statele Unite ale Americii. Oficialii bănuiesc că s-ar pune problema securității naționale, așadar se gândesc s-o blocheze.

„TikTok, deținut de ByteDance, a permis în mod conștient posibilitatea ca Partidul Comunist Chinez să acceseze datele utilizatorilor americani”, a mai spus McMorris Rodgers

S-a menționat, de asemenea, că cetățenii americani au dreptul să știe cum influențează TikTok confidențialitatea și securitatea datelor lor.

La rândul său, TikTok a declarat că „apelurile pentru interzicerea totală a TikTok adoptă o abordare fragmentară a securității naționale și o abordare fragmentară a problemelor generale ale industriei, cum ar fi securitatea datelor, confidențialitatea și daunele online”.

Legislatorii americani republicani au cerut TikTok să dea explicații cu privire la aceste bănuieli, având în vedere că, în acest moment, vorbim despre rețeaua de socializare numărul unu în rândul tinerilor americani, și nu numai.

În trecut, TikTok a negat orice acuzație, susținând că securitatea și confidențialitatea se află printre prioritățile companiei.