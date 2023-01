De ce fotografii profesioniști nu vor mai fi relevanți multă vreme și cum îi îngroapă rețelele de socializare

Fotografii profesioniști sunt acei oameni pe care îi angajezi atunci când ai un eveniment important în viața ta pe care îl vrei imortalizat întru vecie.

De-a lungul existenței tale, sunt absolut sigură că ai apelat, cel puțin o singură dată, dacă nu chiar de mai multe ori, la un fotograf profesionist pentru o nuntă, un botez, o aniversare sau poate chiar o serie de portrete care să iasă un pic mai bine decât cele pe care ți pe poți face singur cu telefonul mobil.

Probabil că, în acel moment, ai observat cam cum arată echipamentul unui fotograf: o cameră greoaie de două-trei kilograme pe puțin, eventual încă una de rezervă, dar și vreo câteva obiective, cel puțin la fel de grele, plus unul sau două flash-uri, trepied, blende și alte acareturi care nu înțelegi la ce-i folosesc.

„Tonele” de echipament foto care te cocoșează

De ce îi trebuie unui fotograf atâtea „tone” de echipament? Pentru că fiecare dintre aceste periferice servesc unui scop diferit. Spre exemplu, dacă faci fotografie în natură, o blendă va ajuta lumina să se „împrăștie” corespunzător și să elimine eventualele umbre create de soare sau de copaci.

La rândul lor, obiectivele au și ele întrebuințări diferite. Dacă pentru portrete poți merge pe obiective fixe de tipul 35 mm fix sau chiar 50 mm fix (însă lista nu se oprește aici), în cazul evenimentelor unde lumea țopăie și dansează, ai face bine să te echipezi cu o „lentilă” ceva mai versatilă, care să includă o focală un pic mai jucăușă. În acest caz, un 24-70, cu o diafragmă cât mai deschisă, pusă pe un body full frame s-ar putea să fie exact ceea ce-ți trebuie.

Situația se schimbă în momentul în care ai de fotografiat, spre exemplu, locuri aparte din natură. Acolo, fără un teleobiectiv de minim 200 mm nu scapi. Evident, cu cât focala este mai mare, cu atât obiectivul va fi mai greu, mai ales dacă ai suficienți bani pentru a-ți achiziționa variantele premium, confecționate, de regulă, din lentile de sticlă. Acestea vor produce un rezultat optic mult mai aproape de ceea ce ai putea, mai târziu, să numești „artă”.

Fotograful profesionist, o meserie care are șanse să dispartă, dacă cei care o practică nu se adaptează situației

Și acum, că tot ți-am explicat de ce un fotograf are nevoie de „mușchi” pentru a căra ditamai geanta cu tot felul de „nebunii”, este timpul să intrăm împreună „în pâine” și să explic titlul, totodată motivul pentru care cred cu tărie că, în următorii ani, meseria de fotograf profesionist va deveni irelevantă.

Cochetând de ani de zile cu această frumoasă pasiune, nu o singură dată mi-a fost dat să aud că degeaba car după mine kilograme întregi de echipament, de vreme ce X poate să obțină același rezultat cu ajutorul unui simplu telefon din categoria high-class.

Nu mi-am obosit obsolut niciodată să contrazic această afirmație, de vreme ce sunt adepta conceptului „frumusețea se află în ochii privitorului”. Dacă X crede că poate obține o imagine corectă cu un telefon, cine sunt eu să-i știrbesc bucuria? Ce aș avea de câștigat? Evident, poate o automângâiere temporară a orgoliului din dotare, însă una care, pe termen lung, nu mă va ajuta cu absolut nimic. Nici nu mă îmbogățesc și nici nu devin mai bună, dacă fac asta.

În plus, aș greși teribil să-i spun unui om că un telefon nu poate produce imagini corecte. M-am jucat cu această nișă a fotografiei și am constatat că, dacă te limitezi la fotografia de portret și de peisaj (wide, nu pe detaliu și distanță), telefonul se dovedește a fi o sculă mai mult decât utilă la „casa omului”. Te provoacă să fii inventiv, să te joci cu încadrarea și luminile, iar acest lucru nu are cum să fie unul rău, ba dimpotrivă.

Fenomenul rețelelor de socializare și al creatorilor de conținut

Ce-i drept, în 2023, oamenii încă apelează la fotografi profesioniști, însă nu garantez că acest lucru se va întâmpla mulți ani, de-acum încolo, în viitor. Așa cum am mai spus, telefoanele mobile devin din ce în ce mai abile, iar un ochi artistic ar putea, cât de curând, să-și fotografieze singur, cu telefonul, nunta, botezul, ziua de naștere – dacă are timp și chef să facă asta, desigur.

Ceea ce mă uimește, însă, este că, dincolo de potențialul telefoanelor mobile, răsare un nou fenomen care, cu siguranță, are șanse reale să trimită în istorie această meserie.

Oamenii au început să folosească rețele de socializare, în special TikTok, pentru a înlocui fotografii. Mai exact, în alte țări (dar preconizez că în curând și la noi), cei care vor imagini de tipul „țac-pac” apelează la creatorii de conținut de pe TikTok.

Cum funcționează? Destul de simplu. Creatorul de conținut care se autointitulează „creator de conținut de nuntă” (botez, aniversare, etc) își vinde serviciile pe care le execută, evident, cu un telefon mobil, ca mai apoi să le posteze cât ai zice „brânză” sau „păsărica” pe rețelele de socializare, cu anumite hashtag-uri reprezentative, alese de comun acord ori dintre cele care se află, în acel moment, în „trending”.

Când îmi dai fotografiile?

S-a ajuns aici pentru că, din câte se poate observa, oamenii au început să nu mai aibă răbdare să aștepte săptămâni întregi pentru ca fotografii sau videografii clasici să le predea materialele.

Nu de puține ori mi s-a întâmplat chiar și mie să-mi fie cerute, eventual a doua zi, fotografiile de la un anumit eveniment. Explicațiile de tipul „durează până treci toate imaginile prin Lightroom” nu funcționează.

Cel mai probabil, vei auzi următorul răspuns: „dă-mi-le așa… needitate”. Degeaba vei încerca să îi explici că „tragi” în raw (format fotografic care îți permite editarea în detaliu și care captează mult mai multă informație decât clasicul jpeg), astfel că nu ai cum să i le dai așa pentru nu va avea, mai mult ca sigur, cu ce să le deschidă.

Din punctul meu de vedere, toată situația asta are câteva soluții. Pe de-o parte, fotografii ar putea încerca să predea fotografiile un pic mai repede (dacă este posibil). Și cum prima variantă este rareori posibilă, întrucât oameni suntem cu toții, rămâne varianta adaptării: alegem să profităm de talentul fotografic și de îndemânarea pe care o avem în ceea ce privește tehnica din spatele unui poze bune, ca mai apoi s-o adaptăm pe TikTok.

Dacă oamenii vor TikTok, de ce să nu le dăm, până la urmă, asta?

În loc de concluzie, dacă ai ajuns cu lectura până aici și crezi că ceea ce am scris nu reprezintă o variantă realistă a viitorului, îți reamintesc că deja se întâmplă. Ok, poate nu neaparat la noi. Nu acum, cel puțin.