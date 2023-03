Șeful CFR Călători ar putea fi demis după accidentul feroviar de la Galați. Precizările lui Grindeanu

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat, joi, că a solicitat Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) să ceară Consiliului de Administraţie al CFR Călători să facă o evaluarea a managementului companiei, în contextul accidentului feroviar grav din Galaţi. Demnitarul s-a ferit să spună dacă trebuie să plece din funcţie directorul general Traian Preoteasa, ci trebuie să se pronunțe Consiliul de Administraţie al companiei.

„Atribuţiile unui ministru în ceea ce priveşte o companie care deja a făcut, conform unei borne din PNRR, selecţia Consiliului de Administraţie pe 109. Şi singura atribuţie pe care o are un ministru în acest moment şi am făcut-o şi asta e o informaţie în premieră este să cer Adunării Generale a Acţionarilor, care este dată de Minister, să ceară Consiliului de Administraţie să facă o evaluarea a managementul acestui companii. Şi am făcut acest lucru. Nu pot eu să spun dacă trebuie să plece Preoteasa. Consiliului de Administraţie trebuie să spună. Este 109. Eu am cerut ca AGA să ceară, la rândul ei, Consiliului de Administraţie să facă o evaluare”, a declarat Sorin Grindeanu.