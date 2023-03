Ministrul Grindeanu, explicații după accidentul feroviar de la Galați. Dezvăluiri despre locomotiva care a cauzat tragedia

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat, luni, în timpul unei conferințe de presă, că locomotiva care a cauzat accidentul feroviar de sâmbătă, 25 martie, din Gara Galați, provocând moartea unei persoane și rănirea altor trei, a ieșit din revizie în dimineața acelei zilei.

„Locomotiva care a cauzat accidentul de sambătă seara, 25 martie, a ieșit din revizie tehnică, din depoul Ploiești, în dimineața acelei zilei. Am raportul din acest punct de vedere. (…) Restul datelor și toate aspectele legate de anchetă, fie că vorbim de Teleroman sau Galați, vor fi făcute publice și vor fi prezentate”, anunțat ministrul.

Totodată, demnitarul a subliniat că sistemul feroviar este subfinanțat de zeci de ani și, pentru a evita asemenea accidente, sunt necesare investiții.

La scurt timp după tragedia feroviară din weekend, ministrul Transporturilor a solicitat CFR Călători să facă „urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz”.

„În urma incidentului din această seară din Gara Galați, până la clarificarea cauzelor producerii acestuia și, având în vedere că este al doilea accident feroviar produs într-un timp foarte scurt, am decis următoarele: să solicit CFR Călători să demareze urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz. De altfel, în urma incidentului de la Teleorman, am dispus reexaminarea tuturor mecanicilor de locomotivă începând cu luna aprilie. În calitate de ministru al Transporturilor și al Infrastructurii, consider că prioritatea CFR Călători este, în primul rând, siguranța călătorilor”, a indicat el.