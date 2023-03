Se schimbă permisul de conducere, decizia vine de la Bruxelles: toți șoferii trebuie să știe, milioane de carnete de șoferi afectate

Comisia Europeană a anunțat mai multe decizii importante în această săptămână legate de siguranța rutieră și, mai ales, de introducerea unui nou permis de conducere pe teritoriul UE. Este vorba de un carnet de șoferi digital, valabil la nivelul întregii Uniuni Europene.

În contextul numărului foarte mare de accidente rutiere, noile norme anunțate la Bruxelles ar trebui să mărească siguranța rutieră măcar un pic. Nu de alta, dar doar în 2022, peste 20.000 de oameni și-au pierdut viața în trafic, cei mai mulți fiind pieton, bicicliști și utilizatori de scutere sau motociclete. Schimbările propuse de Comisia Europeană, pe termen lung, vor contribui la ”Viziunea zero”. Această formulare face referire la un proiect care speră ca, până în 2050, să ducă la zero numărul deceselor de pe drumurile publice.

Deciziile de la Bruxelles care vizează toți șoferi

Printre modificările anunțate la nivelul UE, se numără posibilitatea tinerilor de a obține experiență printr-un sistem de conducere acompaniată, cum este în SUA. În plus, de la 17 ani, tinerii vor putea obține un permis de conducere, urmând ca, după 18 ani, să învețe să conducă singuri, și să lucreze ca șoferi profesioniști de îndată ce un anumit loc de muncă permite acest lucru. Acest efort ar trebui să contribuie și la soluționarea penuriei actuale de șoferi la nivelul Uniunii.

„Un obiectiv-cheie al noilor norme va fi îmbunătăţirea siguranţei rutiere, prin măsuri care includ: o perioadă de probă de cel puţin doi ani pentru conducătorii auto începători după trecerea testului şi o normă de toleranţă zero pentru conducerea sub influenţa alcoolului. Acest lucru este esenţial deoarece, chiar dacă şoferii tineri reprezintă doar 8% din totalul conducătorilor auto, 2 din 5 coliziuni mortale implică un conducător auto sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani.

În plus, se oferă posibilitatea tinerilor de a-şi susţine testul şi de a începe conducerea acompaniată de autoturisme şi camioane începând cu vârsta de 17 ani, pentru a dobândi experienţă de conducere auto”, se precizează în comunicatul de presă.

Revenind însă la noul permis de conducere, acesta va fi introdus pentru a simplifica recunoașterea transfrontalieră. Fiind digital, dincolo de faptul că reprezintă o premieră mondială, datele vor fi ușor accesibile pentru toți agenții de circulație, indiferent de țară. Mai multe decât atât, înlocuirea, reînnoirea sau preschimbarea unui permis de conducere va fi semnificativ mai facilă, pentru că se va efectua online.