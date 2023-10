Se întâmplă cu prețurile de la raft în octombrie, decizia așteptată de milioane de români. Ordonanța privind alimentele de bază, din nou în discuție

La momentul de față, pe rafturile magazinelor alimentare din România, se regăsesc niște prețuri plafonate la câteva alimente de bază. Acest lucru a fost posibil printr-o ordonanță guvernamentală, dar are o dată limită foarte bine definită.

Autoritățile de la București cochetează foarte serios cu posibilitatea continuării efortului de plafonare și subvenționare a prețurilor la alimentele de bază. De această dată însă, decizia va fi luată împreună cu procesatorii și retailerii înainte de finele lunii octombrie. După cum a atras însă atenția ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, este imposibil ca acest lucru să nu se întâmple.

Prețurile la alimente de sărbători, mai mici în 2023

„Săptămâna viitoare, luni sau marţi, o să am o discuţie cu procesatorii şi cu retailerii, aşa cum am avut-o şi prima dată atunci când am emis acel act normativ. Toate deciziile le vom lua împreună prin dialog. Ne-am dori foarte mult să introducem şi alte produse în această Ordonanţă şi vorbim de produsele care se consumă în perioada sărbătorilor de iarnă.

O să vorbim şi cu procesatorii cu capacităţi de producţie să nu avem probleme, aşa cum se spunea tot timpul, că există o penurie de alimente de bază pe raft. Până în momentul de faţă, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Se pare că Ordonanţa şi-a produs efectele. Aţi văzut săptămâna trecută că ANAF a aplicat amenzi unui retailer care practica un adaos comercial de 42% (la produsele de bază din Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023, n.r.).

Gândiţi-vă ce însemna să facem doar un acord şi să nu avem un cadru juridic prin care sancţionăm anumite nereguli pe care le aplică pe piaţă atât procesatorii, cât şi retailerii. Din punctul meu de vedere, aş merge pe o prelungire a acestei Ordonanţe. Acele produse care pot fi menţinute la un preţ cu adaos comercial de 20% vor fi discutate cu retailerii şi cu procesatorii. Ordonanţa actuală este valabilă până la sfârşitul lunii octombrie, iar până atunci va fi 100% prelungită. Prin această Ordonanţă, acei intermediari au adaos comercial de doar 5% la alimentele de bază”, a afirmat Barbu, la evenimentul „Ziua Naţională a produselor agroalimentare româneşti”.

Noi proiecte finanțate de stat pentru independența energetică a producătorilor

„Produsele agroalimentare în România au TVA de 9%. Producătorii nu vor pierde, pentru că la acele cheltuieli pentru realizarea acestor produse TVA este mai mare. Se va face o compensare. Eu cred că producătorii vor scădea diferenţa de TVA. Facem centre de colectare cu temperatură controlată. Pentru partea de procesare avem 600 de milioane de euro prin Investalim, avem 500 de milioane de euro pe independenţă energetică, pentru că ne dorim foarte mult să scădem costurile cu energia la producători. Sunt proiecte cu intensitate de 100% şi aşteptăm producătorii şi fermierii români să acceseze aceste proiecte”, a spus ministrul de resort.

Dacă întregul efort de plafonare și compensare al alimentelor îți este străin, merită să ai în vedere că, de la 1 august 2023, prin Ordonanța de Urgență nr. 67/2023, s-a dorit combaterea temporară a creșteri excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare. În practică, s-au putut vedea prețuri mai mici la produse precum pâine, ulei, cartofi, brânză telemea, mălai, făină albă și zahăr. Programul trebuia să expire după o perioadă de 3 luni, la finele lunii octombrie.

Ca o notă de subsol importantă, nerespectarea prevederilor constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 2.000.000 lei, conform Economedia.ro.