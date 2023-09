INTERVIU Legătura dintre mâncarea irosită, AI și temperaturile de afară: cum va afecta carnea făcută în laborator clima în viitor

Ziliang Yang este unul dintre speakerii Climate Change Summit, care va avea loc în București, pe 19 și 20 octombrie. El este co-fondator și CEO al CellX. Redacția Playtech a discutat cu Ziliang Yang, pentru a descoperi mai multe despre carnea făcută în laborator și cum va afecta clima în viitor.

CellX este un startup de agricultură celulară cu sediul în Shanghai, care realizează produse din carne ”cultivată” pentru consumatorii din întreaga lume. Scopul lor este să ofere o sursă sustenabilă de proteină animală, o alternativă sănătoasă pentru oameni, dar și o viață mai bună animalelor.

Fondată în 2020, CellX a construit o echipă de cercetare și dezvoltare de 40 de persoane și a strâns peste 20 milioane USD în total. Echipa se concentrează pe realizarea tehnologiilor de bază ale platformei pentru mai multe specii, iar acum au trecut în următoarea fază de dezvoltare – extinderea și reducerea costurilor. CellX colaborează cu universități de top și companii de top din întreaga lume pentru a promova comercializarea cărnii cultivate. De asemenea, compania accelerează lansarea pe piață și aprobarea cărnii cultivate în regiunea APAC.

Playtech: Cum ai înființat compania și cum descrii CellX?

Ziliang Yang: Când eram la universitate, am dat peste conceptul de „altruism efectiv”. Dacă ești cineva care vrea să facă bine în lume, trebuie să te gândești cum poți maximiza impactul social. Acesta este motivul pentru care mi-am dorit întotdeauna să urmăresc o carieră care poate aduce o contribuție semnificativă societății. În munca mea ulterioară, am descoperit industria agriculturii celulare și a proteinelor alternative, care revoluționează modul în care producem proteine de la zero, aducând schimbări reale.

CellX este o companie de agricultură celulară cu sediul în Shanghai, care lucrează pentru a aduce produse din carne cultivate consumatorilor din întreaga lume. Scopul său este de a oferi o sursă durabilă de proteine animale, o sănătate mai bună pentru toate ființele umane și de a îmbunătăți bunăstarea animalelor. Fondată în 2020, CellX a construit o echipă de cercetare și dezvoltare de 40 de persoane și a strâns peste 20 milioane USD.

Playtech: Cum intenționează start-up-ul tău să abordeze autoritățile de reglementare alimentare pentru a primi aprobarea pentru produsele pentru vânzare?

Ziliang Yang: Lucrăm cu sârguință pentru a obține aprobarea pieței în China și în alte țări precum Statele Unite și Singapore, cu scopul de a lansa produsele noastre până în 2025.

Playtech: Cum vezi succesul companiei în China, în comparație cu alte țări?

Ziliang Yang: Carnea cultivată în laborator este o tehnologie în curs de dezvoltare care încă nu se dezvoltă într-o industrie matură. În comparație cu alte țări, China este o mare putere de producție, cu avantajul unui lanț de aprovizionare complet de bioproducție. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru noi de a ne valorifica punctele forte în domeniul biofarmaceutic și al biologiei sintetice, pentru a accelera industrializarea acestei industrii.

Playtech: Crezi că oamenii vor fi mai deschiși la carnea cultivată în laborator în viitorul apropiat? Ce trebuie făcut pentru a convinge oamenii că aceasta este o soluție pentru un mediu mai bun și pentru a nu mai sacrifica animalele?

Ziliang Yang: Cred că oamenii vor fi mai deschiși la carnea cultivată în laborator în viitorul apropiat. Problemele de mediu, preocupările legate de siguranța alimentară și provocările privind creșterea populației indică necesitatea unor soluții alimentare mai durabile, sigure și eficiente, iar carnea cultivată oferă o astfel de soluție.

Cu toate acestea, este esențial să convingem oamenii că aceasta este o opțiune utilă care poate contribui la un mediu mai bun și poate opri sacrificiul inutil al animalelor. Pentru a realiza acest lucru, sunt necesare mai multe acțiuni. În primul rând, guvernul ar trebui să joace un rol cheie în furnizarea reglementărilor și stimulentelor necesare pentru a încuraja adoptarea cărnii realizate în laborator. Guvernele se pot asigura, de asemenea, că informațiile exacte despre produs sunt furnizate publicului, abordând orice concepții greșite sau îngrijorări pe care le-ar putea avea.

În al doilea rând, organizațiile și întreprinderile trebuie să colaboreze pentru a dezvolta un lanț de aprovizionare fiabil și sigur pentru carnea cultivată. Companiile trebuie să investească în cercetare și dezvoltare pentru a îmbunătăți metodele de producție și pentru a se asigura că produsul final este de înaltă calitate și sigur pentru consumul uman.

În cele din urmă, educația consumatorilor este crucială. Oamenii trebuie să fie mai conștienți de beneficiile pentru mediu și bunăstarea animalelor ale trecerii la carnea din laborator. Informațiile despre procesul de producție, inclusiv despre modul în care acesta reduce emisiile de gaze cu efect de seră, conservă resursele și îmbunătățește bunăstarea animalelor ar trebui diseminate la scară largă.

Playtech: Ai vreo estimare a ceea ce crezi că va fi impactul asupra mediului al cărnii cultivate în laborator?

Ziliang Yang: În prezent, unele studii evaluează impactul acestui lucru și rezultatul este mai bun decât cel al cărnii convenționale. Am avansat deja carnea cultivată în laborator până la stadiul de fabrici pilot, iar pe viitor putem obține mai multe date pentru a evalua impactul asupra mediului.

Playtech: Care sunt costurile producției de carne realizată în laborator și care va fi costul pentru noi, consumatorii?

Ziliang Yang: În prezent, cu uzina pilot la scară largă a CellX pentru carne cultivată, nivelul costurilor de producție este sub 100 USD per kilogram. În viitor, consumatorii vor plăti prețuri similare sau puțin mai mari decât cele ale produselor din carne convenționale.

Playtech: Dar gustul? Care sunt diferențele dintre carnea normală și cea făcută în laborator?

Ziliang Yang: Gustul cărnii cultivate este în prezent diferit de cel al cărnii convenționale, datorită procesului unic de producție. Cu toate acestea, deoarece este o metodă nouă a producției alimentare, există potențialul ca aceasta să evolueze într-un produs nou care nu trebuie să fie identic cu carnea convențională. De exemplu, slănina cu conținut scăzut de grăsimi și delicioasă, făcută din carne cultivată în laborator, ar putea deveni populară în viitor.

Playtech: Ai colaborări cu nume mari din industria alimentară? Dacă nu încă, cu ce companii ai dori să lucrezi?

Ziliang Yang: Joyvio este investitorul nostru principal în finanțarea noastră din seria A și este posibil să avem colaborări în lanțul său de aprovizionare și canalele de distribuție în viitor. Joyvio Group este un grup modern de agricultură și industrie alimentară sub Legend Holdings.

Suntem deschiși oportunităților de a lucra cu nume mari din industria alimentară pentru a dezvolta împreună produse în viitorul apropiat.

Playtech: Care sunt planurile tale pentru viitor?

Ziliang Yang: Carnea este o marfă care trebuie produsă în mod constant la un cost competitiv și la scară largă. În fiecare an, numai China consumă peste 100 de milioane de tone de carne, mai mult de un sfert din consumul global de carne. Pentru ca carnea cultivată în laborator să aibă un impact semnificativ asupra lanțului nostru global de aprovizionare cu alimente, producția la costuri reduse și la scară mare este de o importanță crucială.

Abordarea CellX vizează mai întâi piața high-end, cu planuri de a construi o fabrică la scară largă și vom introduce produse pe piața de masă, pe măsură ce continuăm să creștem și să reducem costurile în viitor.