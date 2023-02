Se întâmplă cu facturile la energie ale românilor, de peste șase luni: de ce nu-ți poți plăti curentul în România

Cei mai mulți români nu au mai văzut o factură la energie electrică de peste șase luni, iar cei care le-au primit, fie au avut parte de sume fabuloase, fie și-au dat seama că își achită datoriile pentru lunile mai, iunie, iulie din 2022.

La nivel național, sute de mii de abonați ai companiilor de electricitate au fost nevoiți să nu-și mai plătească factura la energie electrică de peste șase luni din motivul simplu că nu au primit-o, nu a fost emisă. Un pic trist este că și furnizorii de energie au o scuză cât se poate de simplă și de reală. Problemele de facturare sunt provocate de numărul absurd al schimbărilor legislative adoptate de guvernanți, schimbări ce trebuie să se reflecte în actualizări ale sistemelor de gestiune și facturare.

Când vor vedea românii facturile la energie

„Ultima factură care a fost emisă de Hidroelectrica şi pe care am achitat-o a fost pe 10 octombrie pentru perioadă de consum, luna iunie. Deci eu am un consum înregistrat şi declarat de mai bine de jumătate de an care nu a fost facturat efectiv. Mai mult decât atât, am încercat de zeci de ori să iau legătura cu reprezentanţii companiei şi nu am reuşit. Nicio opţiune online, nicio opţiune telefonică de contactare”, a declarat pentru G4Media.ro, Alexandru B., abonat din localitatea Domneşti, judeţul Ilfov.

De partea cealaltă a baricadei, reprezentanții Hidroelectrica au explicat de curând că au implementat un nou sistem de gestiune și facturare capabil să gestioneze numărul foarte mare de clienți ai operatorului. Vorbim de aproximativ 500.000 de clienți, față de cei 100.000 câți erau anterior. Conform promisiunilor, întârzierile în facturare vor fi recuperate în perioada următoare, primele facturi urmând a fi emise din februarie.

În același context, s-a atras atenția asupra posibilității plății eșalonate a facturilor, în cazul celor care nu-și permit achitarea integrală a datoriilor. În teorie, vor avea timp până la șase luni din momentul primii primei facturi de a ajunge la zi.

„Un sistem ca să îl modifici trebuie să-l bugetezi, trebuie să-l contractezi, trebuie să licitezi, trebuie să-l realizezi, să-l verifici, adică e o chestiune de absolută normalitate. Anormalitatea este modificare unei legi într-un an de zile de 17 ori. Asta este anormalitatea. Estimarea mea este că toţi furnizorii vor întârzia până în martie emiterea facturilor din decembrie”, a declarat Dumitru Chisăliţă, preşedinte al Asociaţiei Energie Inteligentă. Ca referință, furnizorii românii au primit deja amenzi fabuloase pentru că au întârziat emiterea facturilor și am detaliat practica respectivă aici.