Ai grija ce semnezi de la 1 ianuarie, ca să ai facturi mai mici. Furnizorii te prind imediat cu minciuna și ești bun de plată

Mai multe categorii de consumatori de energie vor putea, de la 1 ianuarie 2023, să depună o declarație pe propria răspundere în baza căreia să beneficieze de preț plafonat. Doar că, dacă nu te încadrezi în categoriile clar prevăzute de lege, vei fi prins imediat cu minciuna și vei fi nevoit să plătești prețul de piață corect, nu cel plafonat.

Mare grijă la ce semnezi și depui de la 1 ianuarie la furnizorul tău de energie. Dacă ai mai multe locuințe și depui declarație pe proprie răspundere în baza căreia să ți se plafoneze prețul la toate adresele, vei fi prins. Trebuie să-ți alegi doar o adresă de consum unde vei beneficia de preț mai mic!

Conform celor prevăzute de lege, în cazul clienţilor finali casnici, preţul final plafonat se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă, astfel:

-clientul final casnic cu un singur loc de consum, beneficiază automat de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar,

-clientul final casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu, poate beneficia de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza unei declaraţii depuse la furnizorul de energie electrică, privind faptul că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum.

De altfel, declarația trebuie depusă de către:

-clienţii finali casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, cei care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ,

-familiile monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ

-clienţii finali casnici cu mai multe locuri de consum care vor să beneficieze de preţul plafonat pentru alt loc de consum decât cel de domiciliu/reşedinţă.

Ei bine, restul clienţilor casnici beneficiază de preţ plafonat în mod automat, fără alte formalităţi.

Nu încerca să umbli cu „cioara vopsită”. Furnizorul se prinde imediat

Dacă ești curios cu privire la modalitățile prin care furnizorii se pot prinde de schemele tale, află că autoritățile deja au pus la punct o schemă prin care astfel de informații vor ieși imediat la iveală. Prin urmare, fii corect și nu declara un fals în declarația pe propria răspundere.

“În acest caz, am convenit cu furnizorii, până când nu primesc nicio informaţie de la clienţi, să aplice plafonul, cu condiţia, bineînţeles, să se încadreze cu consumul la valorile prevăzute din lege şi ne vom implica noi, autoritatea, pentru că, în urmă cu câteva săptămâni, am anunţat că am finalizat platforma online de schimbare a furnizorului, care este o bază de date cu toate locurile de consum şi toate contractele de energie electrică şi gaze naturale din România, unde noi exact putem identifica aceste cazuri, (…) putem să verificăm dacă un client are contract cu unul sau mai mulţi furnizori şi vom identifica aceste cazuri.

Eu personal nu cred că sunt foarte multe, poate câteva sute. Vom comunica furnizorilor care sunt vizaţi de aceste situaţii exact lista clienţilor care sunt în această situaţie şi furnizorii vor comunica cu clientul, vor prezenta situaţia, că, uite, ştim că ai mai multe locuri de consum şi contracte cu alţi furnizori, legea prevede că poţi să beneficiezi doar pentru un singur loc de consum, te rog, într-un termen, nu ştiu, de două săptămâni, o lună, să ne comunici pentru care dintre cele 2, 3, 4, 5 locuri de consum optezi şi pentru care dintre furnizori.

Şi după ce se face prima etapă, vom strânge iarăşi informaţiile, vom verifica iarăşi dacă s-a întâmplat ceva şi au optat clienţii şi dacă au mai rămas în listă clienţi cu mai multe locuri de consum la acelaşi furnizor şi nu au optat, atunci vom derula până când eliminăm absolut toate cazurile”, a explicat vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy Bege.