Se dau 15.000 de lei de la Guvern, mii de români au deja cererile aprobate: anunțul oficial de la Minister

Autoritățile române încep să ia din ce în ce mai în serios problema natalității în cădere liberă de pe meleaguri mioritice, iar în acest context, au mai multe programe pentru tinerii părinți și pentru cei care își doresc să devină părinții. Cel mai substanțial implică un ajutor de până la 15.000 de lei.

Încă de la finele anului trecut, au început să apară online mai multe detalii despre programul de încurajare a natalității în România prin compensarea procedurilor de fertilizarea artificială sau asistată medicală. Anunțul a fost făcut de către ministrul Familiei, Gabriela Firea și, din câte se pare, un număr surprinzător de mare de români și-a încercat norocul.

Câți români au primit bani de la Guvern pentru fertilizare, câți au depus cereri

Conform datelor confirmate de ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, au fost înregistrate nu mai puțin de 11.000 de solicitări referitoare la sprijinul financiar pentru fertilizare în vitro (FIV). Dintre acestea, doar 1000 s-au reflectat în contracte semnate și, implicit, într-un virament al fondurilor necesare pentru operațiunile respective.

„Am primit peste 11.000 de solicitări şi ne bucurăm, iar acestea vin, în continuare, într-un timp foarte scurt. Este adevărat, au fost şi câteva dublate, în sensul că doamnele sau domnii care ne-au trimis email au vrut să se asigure şi au trimis de mai multe ori. 3.000 deja sunt eligibile, pentru 1.000 deja sunt semnate contracte”, a declarat Gabriela Firea la o conferință de presă în cadrul căreia s-a lansat un studiu despre infertilitate.

Pentru a facilita și mai mult procesul, la începutul acestei săptămâni, a fost lansată o platformă online pentru facilitarea primirii cererilor.

„Pot fi realizate trei deconturi pe an faţă de programul vechi naţional, care permitea un singur decont pe an. De asemenea, am crescut vârsta de la 42 la 45 de ani. Nu am mai făcut referire la AMH, la valoarea acestuia. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că am vrut să fie accesat de sute de persoane din judeţe, nu de 3, 4, 5, 6, până la 10, aşa cum s-a întâmplat, din păcate, în anii trecuţi din fiecare judeţ, nevoia fiind foarte mare.

Noi am realizat o statistică în legătură cu cererile din anii trecuţi cu privire la posibile deconturi de proceduri de fertilizare in vitro şi erau în jur de 350-400 pe judeţ şi din păcate se puteau face până la zece decontări. Foarte puţine. Ce ne propunem, de aici înainte – să decontăm în funcţie de istoric”, a spus ea.