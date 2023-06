Momente-cheie de la votul cabinetului Ciolacu din Parlament. Orban a împărțit trandafiri roșii liberalilor și i-a criticat dur. Diana Șoșoacă, scandal la tribună

Votul în Parlament pentru Guvernul Ciolacu nu a fost lipsit de scandal, ironii și gafe. Cei care au fost sarea și piperul din Parlament sunt parlamentarii: Diana Șoșoacă, Ludovic Orban, dar și George Simion. În timp ce fostul premier Orban a împărțit trandafiri roșii și i-a întrerupt discursul lui Ciolacu, Diana Șoșoacă a avut un discurs incendiar la tribuna Parlamentului. Mai mult, Marcel Ciolacu viitorul premier uitase să voteze.

Ludovic Orban a împărțit trandafiri roșii parlamentarilor liberali și i-a oferit unul chiar și lui Nicolae Ciucă care i-a replicat: „Când ați fost premier cu PSD vă plăceau trandafirii”.Orban i-a întrerupt discursul și lui Marcel Ciolacu.

Fostul premier Ludovic Orban a ținut un discurs critic la adresa foștilor colegi, iar la un moment dat Nicolae Ciucă, președintele Senatului, i-a tăiat microfonul.

Nu am cum să votez băiatul bun la toate gonacul lui Hayssam, vâslașul lui Dragnea. Nu am cum să votez un om care ține România în sărăcie!

Senatoarea i-a declarat lui Ciucă că deja îi place de el, iar parlamentarilor USR le-a strigat de la microfon că sunt „LGBT-iști”. Nu au fost lipsiți de critici nici cei din Guvernul Ciolacu.

„Eu, când am venit în Parlament, mă gândeam că mai rău nu se poate. O, da se poate. Marea noastră cultură se va culca sănătoasă și se va trezi moartă. La justiție, fiecare va muri pentru sănătatea sa. Justiția se va face la orizontală, lingând toate clanțele. Mă voi cula liniștită. Am înțeles cine a pus acest guvern.

Liderul UDMR, Hunor Kelemen, i-a criticat dur pe foștii parteneri de guvernare de la PSD și PNL.

„Vreme de un an și jumătate am avut un Guvern și activitatea a fost nesatisfăcătoare. Vom avea un an și jumătate alt Guvern, condus de Marcel Ciolacu. AUR are un program de guvernare și ne interesează foarte mult cu cine vom guverna din 2024.

Ați promis că veți tăia din comunele care au puțini locuitori și din primăriile cu aparat de lcuru generos.

Vrem să știm la ce v-ați referit când ați spus că românii sunt sclavii moderni ai Europei. Noi suntem iobagi, care aveau obligația să munească 52 de zile pentru stat. Asta era în 1512, dar astăzi este mai rău, pt că românii lucrează 2 zile pe săptămână pentru stat și a treia ca să plătească taxele.

Vrem să vedem de ce vreți să adoptăm moneda euro. Am vorbit cu specialiști și ne-au spus că nu este momentul potrivit”, a punctat George Simion.