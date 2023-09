Guvernul Ciolacu a depus jurământul la Cotroceni. Prima ședință a Executivului a avut loc la Palatul Victoria

Miniștrii guvernului Ciolacu au depus joi jurământul într-o ceremonie la Palatul Cotroceni, iar de la ora 19:00 va avea loc prima ședință a noului Guvern. „Vă doresc succes în acest mandat”, le-a transmis Klaus Iohannis acestora.

Update ora 17:30: Mesajul lui Klaus Iohannis pentru noul Guvern.

Avem jumătate de an în care putem rezolva foarte multe lucruri după care intrăm într-un an super electoral cu patru alegeri”, a declarat Klaus Iohannis, în această seară, la Cotroceni.

Îl felicit pe premierul Ciucă și echipa cu care a lucrat, domnule Ciolacu, ați fost parte în echipă. Sunt încredințat că în această nouă postură veți continua munca începută de coaliție acum un an și jumătate. Sunt multe probleme de rezolvat. În practică, știm că merge din ce în ce mai greu

Update ora 17:25: După ceremonia de la Cotroceni va avea loc prima ședință a Guvernului programată pentru ora 19:00. La finalul şedinței vor face declarații de presă: premierul Marcel Ciolacu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului Ştefan-Radu Oprea, şi ministrul Finanţelor Marcel-Ioan Boloş.

Update ora 17:02: Guvernul Ciolacu depune jurământul la Cotroceni.

Update ora 15:50: Miniștrii cabinetului Ciolacu vor depune jurământul la Cotroceni la ora 17.00, a anunțat Administrația Prezidențială.

Update ora 15:17: Rezultatul oficial anunțat de la tribuna Parlamentului: 290 „pentru”, 95 „contra” și 0 abțineri.

„O să încerc să mă ridic la nivelul așteptărilor în următoarea perioadă. Sper să îndeplinim împreună cât mai multe reforme”, a spus Marcel Ciolacu după aflarea rezultatului.

Update ora 15:12: Guvernul Ciolacu a trecut cu 290 de voturi necesare pentru învestire. Florin Cîțu și Dan Vîlceanu de la PNL nu au votat noul cabinet, au declarat surse politice pentru Playtech.ro

Update ora 15:00: Votul s-a încheiat, urmează să fie anunțate rezultatele.

Update ora 14:49: Votul deputaților s-a încheiat urmează senatorii.

Update ora 14:20: A început votul în Parlament. Votul este secret, iar parlamentarii merg la urne în ordine alfabetică. Este nevoie de minimum 233 de voturi pentru instalarea Guvernului Ciolacu. Primii care votează sunt deputații.

Update 13:47: Premierul desemnat Marcel Ciolacu a spus joi, în ședința din plenul Parlamentului, unde a prezentat programul de Guvernare, că va stimula munca în ţară, iar salariul minim va ajunge la 500 de euro net și a vorbit inclusiv de aderarea României la spațiul Schengen.

„Există o singură Românie şi ea trebuie să aibă un singur guvern pentru toţi cetăţenii! Iar acela trebuie să fie Guvernul României! Trebuie să fim responsabili în faţa românilor care au dat dovadă de multă putere în aceste momente grele. Românii au înfruntat o pandemie, iar acum se luptă cu inflaţia şi cu preţurile. În toate aceste crize, românii au demonstrat rezistenţă şi curaj.

Şi au rămas fermi. Aşa cum au făcut-o mereu de-a lungul istoriei! În faţa lor, noi, toţi liderii politici din această sală, trebuie să ne înclinăm. Suntem aici datorită oamenilor, niciodată invers! Şi suntem aici pentru a lucra pentru ei! Suntem aici pentru a pune oamenii înaintea politicii. Şi nu avem voie să pierdem timpul cu propriile drame politice atunci când românii suferă. PSD a demonstrat deja că înţelege aceste lucruri.

Am renunţat la interesele proprii şi am întins o mână PNL atunci când timpurile istoriei au cerut asta. Am format această mare Coaliţie pentru stabilitatea României în vremuri grele”, a afirmat Marcel Ciolacu, în plenul reunit de joi al Parlamentului.