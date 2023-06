ANALIZĂ Averile miniștrilor din Guvernul Ciolacu. Cât de bogați sunt și din ce fac bani. Paradoxul lui Tîlvăr, ministrul fără case

Cabinetul Ciolacu vine cu o serie de nume noi atât în PNL, cât și în PSD. Sunt miniștrii care vin din Parlament sau din Administrația Prezidențială. Unele declarații de avere analizate de Playtech.ro sunt un paradox, un asfel de exemplu este ministrul Apărării Angel Tîlvăr care nu are case sau terenuri, însă are numeroase conturi în bănci.

Ministerul Transporturilor – Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu este informatician de profesie și este ministrul Transporturilor în guvernul Ciucă din noiembrie 2021. El a fost și premierul României în perioada 4 ianuarie 2017 – 29 iunie 2017. El a fost președinte la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, iar din 22 august 2020 a devenit vicepreședinte al PSD.

Ultima declarație de avere a fost completată anul trecut, iar potrivit datelor Grindeanu deține o casă și un teren intravilan în județul Timiș. În plus, are mai multe conturi bancare, în care deține aproximativ 13.000 de lei și 106.000 de euro. Ca deputat a încasat venituri în valoare de 11.538 de lei pe lună, iar ca ministru 16.382 de lei.

Ministerul Fondurilor Europene – Adrian Câciu

Adrian Câciu este economist și potrivit CV-ului său a lucrat în Ministerul Agriculturii și instituții subordonate. Înainte de a ajunge ministrul al finanțelor publice a fost membru al asociației masonice Marea Lojă Națională a României.

Ultima declarație de avere a fost completată în 2022, iar potrivit datelor acesta deține o casă și un teren intravilan în Ilfov, dar și spații comerciale și un teren intravilan în Ilfov. Mai notează două mașini, o Skoda și o Dacia, dar și două conturi bancare în care e trecută suma de 36.000 de lei.

A încasat venituri anuale din următoarele: 44.186 de lei, fiind consilierul primarului din Buzău, 79.156 de lei de la PSD, fiind consilier pe probleme economice, 14.601 lei ca ministru al Finanțelor și 45.000 de lei din drepturi de autor de la MCCANN Profesional.

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

Petre Daea părăsește Ministerul Agriculturii, iar în locul său vine Florin Ionuț Barbu, tot din partea PSD. Acesta este deputat de Olt și are diplomă de economist, iar legăturile sale cu domeniul agriculturii sunt destul de slabe. Mai mult la audierile din parlament de miercuri nu a știut nici care este salariul minim în Agricultură. În schimb deputatul social-democrat este norocos, potrivit declarației sale de avere a câștigat 14.000 de lei la jocuri de noroc.

Deputatul PSD de Olt, Florin Barbu, zis Busi Mafiotul, are acum o avere impresionanta, ascunsa însă pe numele părinților sai: Virginia și Dumitru Barbu, potrivit publicației locale Olteanul.ro

Aceste informații se regăsesc și în ultima sa declarație de avere unde sunt trecute următoarele: un apartament în Slatina luat în 2006 împreună cu soția, un autoturism Range Rover cumpărat în 2015.El a câștigat 14.000 de lei din jocuri de noroc și mai face bani și din chirii, în jur de 11.136 de lei. Acesta și-ar fi trecut vilele, dar și alte bunuri și conturi pe numele părinților săi. Pe numele celor doi sunt trecute terenuri în valoare de 500.000 de euro.

Ministerul Economiei şi Turismului – Radu Oprea

Radu Oprea, propus ca ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului din partea Partidului Social Democrat, a primit aviz favorabil cu 46 voturi pentru și 20 de voturi împotrivă.

Potrivit declarației de avere Oprea are un teren intravilan 440 mp Ploiești 1 casă și 1 apartament în Ploiești. Are bijuterii în valoare de 40.000 euro și împrumuturi acordate în nume personal: 3 milioane lei. Mai mult are venituri 155.000 indemnizații la Senat.

Ministerul Apărării – Angel Tîlvăr

Angel Tîlvăr este în prezent senator PSD și președinte al delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. Este parlamentar din 2004, deputat și senator, Angel Tîlvăr este de profesie profesor de limba engleză. În politică a fost promovat de organizația PSD Vrancea, condusă la vremea respectivă de Marian Oprișan. De menționat ar fi că tatăl lui Angel Tîlvăr a fost șef al Contrainformațiilor din Vrancea.

Potrivit Ziarul de Vrancea, Petre Tîlvăr a fost șef al Contrainformațiilor din Vrancea, înainte de decembrie 1989 pe vremea comunismului.Colonelul Petre Tîlvăr a murit în 2017, potrivit ziarului de Vrancea.

În CV-ul său publicat pe pagina Camerei Deputaților, Angel Tîlvăr a terminat Facultatea de limbi străine. Este de profesie profesor de engleză dar și-a continuat studiile la Colegiul Naţional de Apărare – post universitar, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” dar și la Institutul Diplomatic Român.

Potrivit ultimei declarații de avere nu are imobile, însă are trecute două mașini și o șalupă. Și în conturi are sume de la 40 de le și până la 93666.68 de lei.

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse- Gabriela Firea

Potrivit declarației de avere pe care Gabriela Firea a completat-o în iunie 2022, aceasta deține, alături de soțul ei, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, patru terenuri, dintre care trei intravilane, iar unul extravilan, în Ilfov și Ialomița.

Ea are și un autoturism Mercedes Benz. De asemenea, veniturile anuale sunt următoarele: 14.692 de lei ca ministru al Familiei (fiind vorba despre indemnizația pe două luni, noiembrie și decembrie 2021, dat fiind că declarațiile de avere se completează pe anul fiscal precedent) și 124.609 lei (indemnizația de senator pe anul 2021).

Ministerul Digitalizării – Bogdan Ivan

Bogdan Gruia Ivan în vârstă de 32 de ani este cel mai tânăr ministru din Cabinetul Ciolacu. El a fost nominalizat pentru funcția de ministru al Digitalizare.

Potrivit ultimei declarații de avere completate în 2023 are un teren intravilan de 800 mp în Bistrița, 2 mașini BMW și depozite: 28.000 euro 31.000 lei 18.000 dolari investiții în companii din domeniul tech. Mai are venituri 137.000 lei indemnizație Camera Deputaților 65.000 lei venituri soție.

Ministerul Muncii – Marius Budăi

Marius Budăi a fost numit ministru al Muncii în noiembrie 2021, după ce a mai îndeplinit această funcție și în guvernul Viorica Dăncilă. Potrivit ultimei declarații de avere din 2021 el are trei autoturisme de lux, dar și un credit bacar pe care trebui să-l achite până în 2026.

Acesta deține un teren intravilan de 464 m², o casă de 142 m² și trei mașini. Un Mercedes cumpărat în 2017, un Audi A3 din 2006 și un BMW X1, cumpărat în 2010. În 2021, acesta a vândut două autoturisme, unul cu 20.000 de lei și altul cu 1.000 de euro.

Ca deputat, acesta a încasat 141.170 lei, în 2021, iar din funcția de ministru al Muncii 14.601 lei.

Ministerul Sănătăţii – Alexandru Rafila

Ministrul Rafila este una dintre cei mai bogați miniștrii are terenuri, case și apartamente, dar și conturi deschise la mai multe banci în mai multe monede. Deține patru terenuri, dintre care unul agricol de 2.3 hectare în comuna Crevedia, județul Dâmbovița și unul primit moștenire în comuna Corbeanca, județul Ilfov. El mai are două apartamente, unul în București și unul în Voluntari, o casă de în Râșnov și conduce un Volkswagen fabricat în 2018.

Potrivit declarației de avere completată în 2021 la categoria venituri, Rafila primește bani din nu mai puțin de cinci surse. A primit în 2021 un total de 141.000 de lei din indemnizația ca parlamentar, iar apoi 14.600 de lei din salariul de ministru.

Rafila a mai câștigat peste 110.000 de lei din salariul de la Institutul Național de Boli Infecțioase și alți 100.000 de lei din salariul de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, acolo unde este șeful Disciplinei Microbiologice.

Ministrul Sănătății a mai avut în 2021 venituri și din dividente, mai exact suma de 7.700 de lei de la Transgaz și 4.600 de lei de la Banca Transilvania. În total, veniturile lui Alexandru Rafila din 2021 s-au ridicat la 370.000 de lei (75.000 de euro), însemnând lunar un venit de aproximativ 30.000 de lei (6.000 de euro).

Ministerul Energiei – Sebastian Burduja

Potrivit declarației de avere din 2021 Sebastian Burduja deține două terenuri agricole în județul Neamț, un apartament în București, unul în Constanța și o casă de locuit în SUA. Oficialul deține și două autoturisme, un Chrysler Cordoba din 1979 și o Honda CBR din 2006. De asemenea, liberalul are bijuterii în valoare de 9.000 de euro.

În conturile bancare a strâns suma de 2.226 de euro, 42.862 de lei și 17.446 de dolari. Acesta deține și un depozit bancar în valoare de 59.228 de dolari. De asemenea, acesta are un credit scadent în 2045 în valoare de 476.355 de dolari.

Ela încasat un salariu de 234.901 de lei de la Camera Deputaților, un salariu de 275.462 de lei ca expert senior la Banca Mondială. De asemenea, suma de 55.106 de lei din cedarea folosinței bunurilor – închiriere și 60000 de dolari tot din cedarea folosinței bunurilor – închiriere. Un venit de 2.370 a încasat acesta și din arendă.

Ministerul Justiţiei – Alina Gorghiu

Alina Gorghiu deține un teren în județul Ilfov, dar și o casă de locuit și un apartament în București. Fosta președintă interimară a Senatului are ceasuri și bijuterii, pe numele soțului, de 83.000 de euro. De asemenea, acesta deține lucrări grafice sau tablouri în valoare de 8.000 de euro pe care le-a primit prin donație.

Are în conturi suma de 293.393,49 de lei, 31.989,95 de euro și 741 de dolari. Senatoarea deține și hârtii de valoare de 428.000 de dolari și 174.000 de euro.

Ea a încasat un salariu de 165.228 de lei de la Senatul României. De asemenea, a primit și suma de 20.760 de dolari și 945 din obligațiuni cupon. Gorghiu a încasat și 701 de lei pentru onorariu arbitru și 6.668 de lei pentru stimulent insertie.

Ministerul Educaţiei – Ligia Deca

Potrivit ultimei declarații de avere a ministrului Educației, făcută publică în luna iunie a anului trecut, Ligia Deca este coproprietara unui teren intravilan de 661 metri pătrați, dar și proprietara unui alt teren de opt metri pătrați.

La capitolul imobile, Ligia Deca deține un apartament de 107.63 metri pătrați și este coproprietară a unei case de 213.70 metri pătrați, alături de soțul ei. Cel din urmă deține un apartament de 9.14 metri pătrați.

Ministrul Educației are două autoturisme: o mașină KIA din 2016 și un Opel din 2007.

Ministrul Educației împreună cu soțul ei au în conturi aproximativ 75.000 de lei și circa 55.000 de euro.

Ligia Deca a încasat, în 2021, peste 150.000 de lei din indemnizația de consilier prezidențial și 7.550 de lei pentru funcția de cadru didactic asociat la SNSPA.

Ministerul de Externe – Luminiţa Odobescu

Luminița Odobescu a primit aviz pozitiv în comisiile de specialitate din Parlament pentru a ocupa funcția de ministru al Afacerilor Externe. Ea a fost consilier prezidențial în departamentul Afaceri Europene din noiembrie 2021 și este doctor în relații economice internaționale.

Potrivit ultimei declarații de avere din 2023 Luminița Odobescu deține două terenuri intravilane, unul în județul Prahova și altul în județul Mureș. Aceasta are cinci case, dintre care 2 apartamente în București, o casă de vacanță în județul Prahova, o casă de locuit în județul Mureș și una în municipiul București.

Aceasta deține mai multe conturi la bănci din România și depozite bancare. În total, din cele 5 conturi curente deschise la două bănci din România, Luminița Odobescu a adunat o avere de aproximativ 170.000 de euro. În ceea ce privește depozitele bancare, aceasta are o avere de aproximativ 86.000 de euro.

Ea a încasat un salariu anual de 153.312 lei din partea Administrației Prezidențiale, adică aproximativ 13.000 de lei pe lună. Soțul acesteia primește anual un salariu de 89.318 din partea Tunic Prod SRL București.

De asemenea, Luminița Odobescu a încasat din partea IDR București din două contracte suma de 540 de lei fiecare.

Ministerul de Finanţe – Marcel Boloş

Conform ultimei declarații de avere, Marcel Boloș a economisit de-a lungul timpului, peste un milion de lei, în 16 depozite bancare. Ministrul Fondurilor Europene a lucrat până acum, 30 de ani în administrație. În plus, Marcel Boloș a lucrat 26 de ani ca profesor universitar.

Pe lângă suma de bani impresionantă din conturile sale, Marcel Boloș are două apartamente cumpărate în 2003 şi 2019, dar și un teren extravilan, achiziționat în 2010.

Ministerul de Interne şi vicepremier – Cătălin Predoiu

Potrivit declarației sale de avere din 2022, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, nu deține nicio casă, dar are două maşini, precum şi ceasuri estimate la 20.000 de euro şi obiecte de artă în valoare de 25.000 de lei. În conturi are în jur de 30.000 de lei.

Veniturile vin din serviciile de avocatură – 320.580 lei, dar și din indemnizația de deputat de 118.896 lei, 11.407 lei ca membru CSM și 14.601 lei ca ministru.

Ministerul Mediului – Mircea Fechet

A fost numit secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Decizia primului ministru nr. 474/29 noiembrie 2019 iar din februarie 2020 a fost reprezentant al României la Agenția Europeană de Mediu. În 5 noiembrie 2020 a fost numit ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor în guvernul Ludovic Orban.

Potrivit declarației de avere de anul trecut are două apartamente (Galați și Bacău), 1 mașină Mercedes, depozite în valoare de 110.000 lei 2.000 dolari. La capitolul venituri câștigă: 137.000 lei indemnizație Camera Deputaților 16.000 lei salariu soție.

Ministerul Dezvoltării – Adrian Veştea

Adrian Veștea (ministrul Dezvoltării) este președintele Consililui Județean Brașov.

Declarație de avere Adrian Veștea:

Terenuri: teren intravilan 10.000 mp Râșnov, Brașov teren agricol 35.000 mp Râșnov, Brașov teren forestier 6.000 mp Râșnov, Brașov

Imobile: 1 casă (570 mp) în Râșnov 1 apartament în Brașov

1 mașină Volkswagen Tiguan

Depozite: 320.000 lei 10.000 euro 20.000 dolari

Plasamente: 60.000 lei

Venituri: 165.000 lei salariu CJ Brașov, 75.000 lei venituri soție 20.000 lei chirii

Ministrul Culturii – Raluca Turcan

Conform declarației sale de avere din anul 2020, politicianul deține un teren agricol în Constanța, achiziție făcută în anul 2006. Terenul are o suprafață de 3.000 de metri pătrați.

De asemenea, ea mai are și un teren extravilan în județul Ilfov, cumpărat tot în 2006, dar și o suprafață de 1.000 de metri pătrați. Raluca Turcan mai deține și un apartament în Sibiu ce a fost cumpărat în 2007, de 102 metri pătrați, arată ziare.com.

Politicianul se bucură de bijuterii în valoare de 12.000 de euro, conduce o mașină marca Toyota fabricată în 2008 și precizează în documentul oficial că are o datorie la bancă sub forma unui card de credit în valoare de 19.580 de lei. Politicianul a declarat 12 active financiare alături de soțul ei, Valeriu Turcan.