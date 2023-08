Salariu până 14.000 de lei net fără facultate, în România: meseria la care nu se înghesuie românii, dar confortul e maxim

Foarte mulți români trăiesc din salariul minim pe economie, până în 2000 de lei, în timp ce salariile de mii de euro sunt de obicei asociate cu occidentul. În realitate, acestea sunt disponibile și pe meleaguri mioritice, iar de multe ori nici măcar nu implică prea multă școală.

Cele mai bune astfel de exemple se regăsesc în domeniul agriculturii. Deși au apus de mulți ani vremurile în care România era grânarul Europei, iar meseria de tractorist este departe de a mai atrage prea mulți tineri, realitatea este că un astfel de job vine la pachet cu niște lefuri fabuloase.

Salariile fabuloase din agricultura românească pe care nu le vrea nimeni

Ioan Glăvan are 59 de ani şi de câţiva ani şi-a înfiinţat o fermă cu peste 1.000 de hectare cultivate în judeţul Iaşi. Pe câmp, din păcate, nu găsește români care vor să muncească. În cea mai mare parte a timpului, își ține utilajele abandonate în garaj. Lipsa forței de muncă îl costă o avere și deși vrea să plătească salarii generoase, este improbabil să apară cineva, chiar și dacă are dispoziția să formeze viitorii angajați.

”E comod, confortabil, aer condiţionat, avem şi radio. Din păcate nu găsim oameni pentru meseria asta. E o problemă cu forţa de muncă, nu găsim. Eu am căutat şi i-am specializat eu să zicem.”, a explicat fermierul pentru jurnalul de știri de la Antena1. ”Le-am oferit o mie de euro pe lună. Am avut un băiat, a fost la mine, a fost angajat şi apoi a plecat în Italia. N-a stat mai mult de şase luni, a venit acasă. ”, a adăugat el.

În privința salariului de tractorist în România, acesta variază foarte mult în funcție de regiunea țării, între 3000 și 14.000 de lei. Cele mai mici, în mod surprinzător, nu sunt în Moldova, ci în sud, acolo gravitează între 3000 și 4000 de lei. În nordul și nord-estul țării fluctuează între 7000 și 8000 de lei, iar tractoriștii din Ardeal sunt cei mai norocoși, peste 10.000 de lei pe lună, chiar și 14.000 net în mână.

În mod fascinant, românii fac cursuri de tractoriști, dar imediat după, pleacă în străinătate. ”Este un curs care are popularitate atât în rândul persoanelor fizice, cât şi al fermierilor, al II-urilor, al PFA urilor. Sunt cazuri în care fermierii îţi trimit oamenii, angajaţii, la cursurile organizate de noi. Anul trecut am avut un record, adică am avut în jur de 150 de cursanţi. ”, a atras atenția Roxana Florea, purtător de cuvânt Direcția Agricolă Iași, pentru sursa citată.