Salariu de 10.000 de lei net fără facultate, dar nu se înghesuie românii. Un curs de calificare la locul de muncă este suficient

Percepția generală în România este că majoritatea salariaților este nevoită să trăiască din salariul minim pe economie, mai puțin de 400 de euro. În realitate, există o sumedenie de poziții semnificativ mai bine plătite pe meleaguri mioritice, dar foarte mulți nici nu vor să muncească.

Conform celui mai recent studiu publicat de Eurostat, România este cea mai săracă țară membră UE. Principalul argument din spatele acestei afirmații este că nu mai puțin de 34% dintre români sunt săraci sau trăiesc la limita riscului de sărăcie. Aceasta a fost realitatea din 2022, dar cel mai probabil, având în vedere rata inflației, scumpirile de la raft și înăsprirea condițiilor bancare, înainte de finele acestui an, realitatea va fi semnificativ mai gravă.

Locuri de muncă cu 10.000 de lei, fără să fie la bugetari

Românii care vor să muncească pot ajunge la niște salarii fabuloase chiar și în România, chiar și fără facultate. Există meserii care necesită un curs de câteva săptămâni sau o perioadă de formare de câteva luni, după care, poți intra ”în pâine”.

O problemă acută legate de recrutare se întâlnește în rândul tractoriștilor. Deși salariile ajung de multe ori la 10.000 de lei, o valoare cu mult peste media națională, prea puțini sunt cei se înghesuie să ocupe pozițiile.

„Sunt disperat – și nu exagerez deloc, nu sunt dramatic când spun asta, dar pur și simplu nu găsesc un tractorist în toată țara asta deși am dat zeci de anunțuri de angajare. Am două tractoare care îmi ruginesc pur și simplu, dar nu găsesc tractoriști de mai bine de un an. Am vorbit cu un băiat care mi-a promis inițial că vine pentru un salariu de 10.000 de lei și contract pe perioadă nedeterminată, apoi mi-a dat mesaj că în Franța câștigă dublu și că pleacă acolo. Dacă nici măcar un salariu de 10.000 de lei lunar nu e bun, atunci ce să mai zic, ce să mai fac? Sunt disperat, nu știu ce să mai fac”, a afirmat Vlad Câmpean, administratorul unei ferme pentru Adevărul.ro.

Mulți patroni ajung să-și conducă singuri tractoarele, pentru că și-au pierdut orice speranță că vor găsi muncitori interesați.

„Știu că sunt atâția și atâția săraci, că suntem cea mai săracă țară din Europa, dar eu sunt gata să plătesc echivalentul a două mii de euro unui tractorist și nu îl găsesc pur și simplu. Am auzit de români care muncesc pe brânci afară pentru 1.000 și ceva de euro, dar uite că nu găsesc unul dispus să muncească pe tractor și să îl plătesc aproape dublu, fără să mai fie nevoit să stea printre străini și să plătească chirie. Pentru că nu văd soluție, voi învăța să îmi conduc singur tractorul, chiar dacă asta înseamnă că voi neglija alte treburi pe care le făceam aici”, a explicat Radu Vladimir pentru sursa citată.

Principalul argument pentru această situație este că în Franța și Germania vorbim de un salariu dublu, chiar și dacă baza la noi se apropie de 10.000 de lei sau 2000 de euro. Și mai trist este că tractoriștii care pleacă peste graniță rareori mai revin în România.