Salarii mari pentru românii cu 8 sau 10 clase: locurile de muncă unde curg banii pe tine

Dacă nu ai reușit să termini un liceu sau o școală profesională, iar despre finalizarea cursurilor unei facultăți nici măcar nu se pune problema, asta nu înseamnă că nu ai și tu șansa la un job bun în România.

Trebuie să știi faptul că piața muncii e deosebit de diversificată, iar angajatorii se confruntă la ora actuală cu un deficit de personal, ceea ce înseamnă că poți obține un loc de muncă plătit bine fără să ai prea mare concurență la angajare.

Unde te poți angaja pe salariu mare, dacă n-ai studii

Meseriile sunt foarte bine plătite în România anului 2023, iar experții anticipează că acestea se vor bucura de tot mai mult credit pe piața muncii, fiindcă vor fi tot mai puțini oameni ce le vor stăpâni.

Vedem cu toții cum tinerii de azi se orientează doar spre studii teoretice, iar cu practica se ocupă din ce în ce mai puțini, mai ales când vorbim despre meserii unde e necesară priceperea, dar și dorința de a reuși, cum ar fi cele în sectorul construcțiilor.

În România se caută zeci de mii de muncitori

Dacă ai dorință să te realizezi profesional, lipsa cursurilor nu e o piedică. Trebuie doar să vrei să muncești și să înveți. Firmele din România au acum un deficit de muncă de peste 60.000 de persoane, majoritatea celor peste 66.200 locuri de muncă ce sunt disponibile fiind dedicate persoanelor cu studii puține sau chiar fără studii.

Un raport al ANOFM arată că cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (5.151); curier (3.960); manipulant mărfuri (3.364); ambalator manual (3.364); lucrător comercial (3.028); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (2.811); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.792); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.475); muncitor necalificat în industria confecţiilor(1.422); ajutor bucătar (1.078).

Tot conform instituției, se pare că dintre cele 66.216 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.574 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/expert/inspector/ referen/ economist în economie generală; referent de specialitate financiar-contabilitate; contabil etc.), 10.317 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent comercial; vânzător; conducător auto transport rutier de mărfuri; casier etc), 11.225 pentru persoanele cu studii profesionale (manipulant mărfuri; lăcătuş mecanic; sudor; confecţioner asamblor articole din textile; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice etc.).

