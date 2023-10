Concedieri masive, oamenii sunt dați afară de la muncă fără să-i pese cuiva: dacă ai un job, ține cu dinții de el

Trăim vremuri dificile pentru omul de rând, dar nici companiile nu sunt ferite de probleme.

Numeroase companii, cu special din sectorul tehnologic, traversează o perioadă marcată de dificultăți economice, motiv pentru care mulți manageri la nivel internațional aleg să dea afară numeroși angajați.

De ce rămân angajații fără locuri de muncă?

Cea mai recentă mișcare de acest tip aparține gigantului LinkedIn, poate cea mai populară platformă de joburi din întreaga lume.

Un alt exemplu veritabil este gigantul Meta. Angajații vizați de pierderea joburilor ar fi cei din Reality Labs, care se concentrează pe dezvoltarea metaversului. Oamenii au fost anunțați despre aceste disponibilizări printr-o postare pe forumul intern al Meta, numit Workplace, săptămâna trecută. Momentan nu există informații clare cu privire la numărul de salariați Meta ce vor fi dați afară, dar se consideră că mișcarea implică numeroși oameni.

Revenind la situația LinkedIn, conducerea acestei companii tocmai a anunțat că a concediat aproape 700 de angajați.

LinkedIn aduce și explicații în susținerea acestei situații, reprezentanții companiei susținând că această decizie este bazată pe fundamente de natură economică.

Concret, se pare că LinkedIn se confruntă cu o încetinire a ritmului de creștere al veniturilor sale din ultimii doi ani.

Aceasta ar fi ajuns numai la pragul modest de 5% în cel de-al doilea trimestru al anului curent, conform cifrelor oficiale disponibile în spațiul public.

Per ansamblu, compania înglobează o consistentă forță de muncă, având aproximativ 21.000 de angajați.

Și în România am putea avea parte de concedieri

Sectorul IT din România este pus sub semnul întrebării ca urmare a modificărilor fiscale recent asumate de Guvern. Faptul că angajații din IT vor fi egali celorlalți salariați din economie și vor plăti ca restul dările către stat îi nemulțumește pe mulți dintre ei și e foarte posibil să asistăm la un val de demisii.

De asemenea, firmele din sector se plâng de faptul că le crește povara fiscală. În aceste condiții, e posibil ca unii manageri fie să opteze pentru a-și micșora echipele, fie pentru a diminua recrutarea.

Desigur că există și alte modalități de a micșora cheltuielile, însă e posibil ca ele să nu fie suficiente, așa se poate ajunge la concedieri și la noi în țară, dar nu neapărat în sectorul IT, ci în toate domeniile de activitate, fiindcă cele mai multe dintre firme se confruntă cu scumpiri și lipsă de predictibilitate fiscală.

De asemenea, dacă România va ajunge să intre în recesiune, piața muncii urmează să fie zguduită din temelii, iar aici vorbim de firme care-și desfășoară activitatea în diverse sectoare.

Din punct de vedere tehnic, recesiunea unei țări este atinsă când se înregistrează două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB). Analiștii economici spun că e un fel de mini-criză economică, cu implicații majore pentru economie. Cel mai grav dintre ele este că recesiunea presupune pierderea locurilor de muncă, firmele fac concedieri, crește șomajul, încetinește producția.

