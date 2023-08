S-a măritat cu fostul iubit al unei prietene, dar ”l-a pierdut” la numai 48 de ani. Povestea dramatică a actriței Rodica Mandache

Renumita artistă de teatru și film, Rodica Mandache, ajunsă acum la venerabila vârsta de 80 de ani, a fost întotdeauna una dintre cele mai joviale personalități din sfera publică, dar și una dintre cele mai talentate actrițe pe care le-a avut România vreodată.

Cu toate acestea, puțini cunosc faptul că fericirea ei ascunde o tragedie fără margini. Actrița a suferit pierderea soțului său încă de la o vârstă fragedă, Aurel Mihailopol, un cunoscut fotograf din anii ’70.

Rodica Mandache și povestea sa de dragoste

Actrița extrem de talentată, dar modestă, Rodica Mandache relatează că și-a pierdut soțul după numai 13 ani de căsătorie. Împreună, au adus pe lume o fiică, iar actrița își exprimă regretul că nu a fost o mamă foarte implicată.

Mai mult decât atât, Rodica Mandache atribuie această situație profesiei sale de actriță, care este o profesie centrată pe sine și care nu i-a permis să dedice prea mult timp fiicei sale.

”Ăsta este sectorul în care îmi reproșez cele mai multe lucruri. M-am străduit, dar nu am fost talentată. Nici nu am avut generozitatea asta să renunț la mine pentru ea. Meseria de actriță este foarte egoistă.

Am crescut-o pe Diana cum am putut mai bine, am și rămas singure de foarte timpuriu. Ea mă uimește cu tot ce face. La ora asta lucrează, are un proiect pe care și l-a propus singură, despre Păstorel Teodoreanu. Nu știu dacă eu am învățat-o sau nu să muncească, dar sunt fascinată.

Este una dintre marile mele bucurii să văd că un om poate lucra așa cum o făceau profesorii mei din Iași. Am crescut-o așa cum am știut eu”, a declarat actrița pentru Unica.ro.

Cât despre soțul său, ea a spus: „Nu știu dacă m-a cucerit. L-am cunoscut printr-o prietenă care era de o mare frumusețe. Ea era iubita lui și am fost o dată la el în vizită. Era fotograf la Flacăra, o meserie foarte importantă în vremurile alea.

Era un artist cu foarte multe diplome, cunoscut mai mult în străinătate decât în România. Mie mi se părea bătrân, pentru că avea 29 de ani și eu 20 cred. Cu timpul, ne-am mai întâlnit prin București, 2, 3 ani așa. Într-o zi am mâncat împreună și nu cred că m-a cucerit propriu-zis. Cred că era vorba de cineva cunoscut pe care îl iubeam foarte mult.

Primul lucru, când ne-am logodit, a fost să mă duc la prietena mea cea frumoasă și să-i spun ce s-a întâmplat. Nu știu dacă i-a părut bine sau rău, dar până la urmă s-a măritat cu un coleg de-al nostru și nu a fost fericită.

Eu am fost fericită chiar dacă a fost o căsnicie foarte stranie. De exemplu, el mă găsea la TVR stând cu vreun coleg, pe vremea aceea toți băieții îți făceau curte. Dacă intra și mă vedea la bufet, cu cineva, zâmbea și pleca. Diana seamănă cu el în felul de a munci, de a găsi și a fi credincioasă subiectului pe care îl caută.

Eu nu sunt cinstită, eu sunt o hoață, meseria se fură. Dar Diana seamănă cu tatăl ei. Eu fur și inimi, trec demarcațiile, trebuie să mă simt tot timpul în centru și pentru asta „fur’, a dezvăluit, de asemenea, Rodica Mandache pentru sursa menționată anterior.

Florin Piersic, carismaticul absolut

Florin Piersic a fost unul dintre cei mai adulați bărbați din România. Actorul, în vârstă de 87 de ani, a avut un impact profund asupra reprezentantelor sexului feminin și multe au fost cele care au visat să fie măcar în preajma sa.

Carisma irezistibilă a lui Florin Piersic este confirmată și de colega sa, Rodica Mandache.

Aceasta a afirmat că niciun alt bărbat nu se aseamănă cu actorul, plasându-l pe un piedestal și acordându-i titlul de semizeu.

Când a fost întrebată despre relația lor strânsă de prietenie, actrița a recunoscut că sentimentele sale față de celebrul actor nu se rezumă la prietenie, ci mai degrabă se referă la o iubire aprinsă.

„Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături.

Până să joc cu el în „Visul unei nopți de vară” eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt, și acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a mai spus Rodica Mandache, potrivit unica.ro.