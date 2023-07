Copilul de geniu care și-a ratat cariera de actor în România. Ce s-a întâmplat cu Octavian Herescu, din filmul ”De ce are vulpea coadă”

Acum 20 de ani, Octavian Herescu a avut o apariție în filmul De ce are vulpea coadă, regizat de Cornel Diaconu. La acea vreme, el era doar un băiețel în vârstă de 6 ani, dar a reușit să-i impresioneze pe toți membrii echipei de filmare prin inteligența și umorul său.

Diaconu și Valentin Uritescu, care a jucat rolul bunicului lui Herescu în film, l-au numit un copil de geniu pentru talentul său remarcabil.

„Mai mult de jumătate din scenariu l-am făcut împreună cu el”, a spus regizorul, referindu-se la micul actor pe care l-a ales pentru rolul din film în urma unui casting. Multe dintre replicile pe care copilul le-a spus în film au fost ideea sa.

I se preconiza un viitor strălucit în cinematografia românească

Deși i se anticipa un viitor strălucit în cinematografie datorită performanței sale în De ce are vulpea coadă, destinul lui Octavian Herescu a urmat altă cale.

Momentan, el locuiește în Canada, unde lucrează ca specialist în domeniul IT.

„Aveam 10 ani când am plecat din România. Mi s-a rupt inima. Am ajuns întâi în Elveţia şi abia după vreun an în Canada. Abia acum înţeleg de ce au venit ai mei aici. Este ţara emigranţilor. Toată lumea vine de altundeva şi nimeni nu te înjură dacă vorbeşti engleza cu un uşor accent. Pe vremea aia, mi s-a părut sfârşitul lumii. Era atât de departe de România. Dar viaţa a continuat. Cu timpul, am devenit «din ce în ce mai canadian»”, a declarat fostul actor, potrivit Jurnalul.ro.

Începând din 2005, Octavian Herescu și-a mutat activitatea profesională din lumea reală în lumea virtuală. A început să lucreze ca programator în cadrul unei companii mici, iar banii pe care i-a câștigat din salariu i-au permis să facă un tur complet al Europei.

S-a întors în România abia în 2006

În 2006, el avea să revină în România pentru prima dată de la plecarea din 1990. „Am vizitat Bucureștiul, dar nu cunoșteam pe nimeni, nu m-am reîntâlnit cu nicio cunoștință de-a mea, nu am avut întâlniri cu niciun prieten. Orașul mi s-a părut rece, dar, să fiu sincer, aș fi rămas acolo dacă aș fi avut vreun motiv”, a mărturisit el, potrivit sursei citate anterior, adăugând că nimic din ceea ce știa nu i se mai părea familiar.

A lucrat într-un club de noapte: „Am văzut acolo oameni foarte frumoşi facând lucruri foarte urâte. Am văzut oameni foarte bogaţi făcând, de asemenea, lucruri foarte urâte. Ceea ce mi-a plăcut totuşi a fost faptul că am avut ocazia să vorbesc cu atât de mulţi oameni, despre viaţa lor, am aflat atâtea poveşti. A fost foarte ciudat să lucrez, nopţile, cu oameni cruzi şi neciopliţi şi zilele să studiez cu alţii, rafinaţi şi intelectuali. Şi nu spun că o grupă era mai bună decât alta, pentru că oameni mai buni şi mai răi sunt peste tot, dar dacă ar fi să aleg, aş sta în cercul academic”, a completat Octavian Herescu.

„A fost un şoc pentru mine să văd acest Bucureşti. Şi din prima zi în care am pus piciorul, din nou, pe pământ românesc, am rea­lizat, de fapt, că mă simţeam mai mult canadian decât orice altceva. Sentimentul ăsta mi-a lăsat un gust amar, totuşi, pentru că întotdeauna spu­neam în sinea mea că, indiferent ce se va întâmpla, că indiferent unde m-aş afla, eu sunt român, mă simt român şi că am un loc de care aparţin: Bucureşti!

M-am întors în Canada şi, sincer să fiu, mă simţeam cam pierdut, derutat. Acum am un job stabil, fac muncă de cercetare pentru o companie de software, o muncă, de altfel, destul de stimulatoare pentru intelectul meu, dar şi plictisitoare ca dracu’, uneori. De-asta, în fiecare an, plec din ţară pentru trei luni de zile, încercând să fac ceva mai bun cu viaţa mea. Anul trecut, spre exemplu, am fost în sudul Asiei, unde am văzut nişte locuri cu mare încărcătură spi­rituală”, a mai spus, de asemenea, fostul actor, potrivit Jurnalul.ro.

În filmul care ar fi putut să-i înceapă cariera în cinematografia românească a jucat, printre alții, alături de Geo Costiniu, Rodica Mandache și Valentin Uritescu.