Rusia, despre mandatul de arestare pe numele lui Putin: „Să fie folosit ca hârtie igienică”

„Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin. Nu este nevoie să explicăm UNDE ar trebui să fie folosită această hârtie 🧻”, a scris Medvedev.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023