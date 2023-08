”Românii care au dat lovitura cu o afacere de milioane: totul e complet natural, un borcănel costă 50 de lei ”INTERVIU

Doi soți din Buzău au descoperit „dulcele sănătos”, o combinație specială între miere și fructe care poartă numele de „Melinis”, un produs natural care nu conține zahar și este pregătit cu mare atenție în micuța fabrică din Buzău. Un borcănel de „Melinis” se pregătește în trei săptămâni, iar unul dintre secretele care îl face extrem de delicios și unic: este răbdarea și meticulozitatea. Daciana Tarași, fizician de profesie, și Constantin Pascu, chimist, au povestit pentru Playtech.ro cum a luat naștere „Melinis” și care au fost provocările prin care au trecut.

Melinis este un produs unic în Europa care s-a născut la Buzău

Povestea desertului Melinis a început în urmă cu mai mulți ani din dorința celor doi soți de a mânca sănătos. Timp de ani de zile au încercat diferite rețețe, iar spre finalul anului 2019 povestea Melinis a prins contur. Produsul este unui în Europa, iar cei care l-au încercat au revenit de fiecare dată spre produs.

Micuța fabrică în care se pregătește Melinis este în Buzău și este situată într-o zonă de poveste, în mijlocul naturii. Fructele sunt mereu alese cu grijă, iar pentru specialitatea cu trandafiri, care este una dintre cele mai căutate, cei doi soți au făcut o plantație superbă.

Produsele pot fi păstrate un timp îndelungat la temperatura camerei, fără ca gustul sau textura să se schimbe. Un borcan de 230 de grame costă între 39 şi 54 de lei.

Playtech: Cum a luat naștere Melinis? A constat profesia, faptul că „părinții Melinis” sunt un chimist și o fiziciană?

Daciana Tarași: Sincer nu căutam o afacere, noi pur și simplu încercăm să mâncăm sănătos. Am pus împreună mierea cu fructele crude. La început le țineam în frigider și beam sucul și după ne-a venit ideea ce ar fi să le punem într-un deshidrator. Cumpărasem un deshidrator pentru a usca fructele pentru a face niște biscuiți din aceea cu semințe fără coacere. Cu siguranță a ajutat (n.r. profesia) acum nu eram nici novici, Soțul meu are tot felul de invenții. Are un ochi format când apare ceva, dar de exemplu, ca noi să ne dăm seama când sunt gata produsele evaluăm cantitatea de apă care se face refractometric, sunt mici aparate care se folosesc la a determina cantitatea de apă dintr-un mediu, dintr-un produs.

Playtech: Ce ați lucrat înainte? Și cum s-au schimbat viețile dumneavoastră o dată cu apariția Melinis?

Daciana Tarași: Eu chiar am trecut prin multe domenii: am terminat fizică, am lucrat pe partea de business într-o firmă destul de mare, la care am ajutat să se pună bazele, după care am avut o perioadă de pregătire în psihoterapie, m-am format ca psihoterapeut în Franța și chiar eram mulțumită cu ceea ce făceam până când a venit Melinisul peste noi și cu pandemia. Constantin Pascu: Eu am și o altă firmă cu niște dispozitive tot apropiate din natură. Niște aparate pe bază de sare pentru probleme respiratorii. În momentul în care am dat drumul la Melinis eram cumva de ai casei.

Playtech: Cât durează procesul pentru un borcănel Melinis?

Daciana Tarași: Capacitatea noastră de producție nu este foarte mare, avem un anumit număr de utilaje speciale cu care facem și asta și procesul durează cam 2-3 săptămâni la fiecare din produse în parte și atunci se poate întâmpla ca din când în când să rămânem fără.

Playtech: Cum e o zi în fabrica Melinis? Cum începe o zi de lucru? Cum se desfășoară lucrurile?

Daciana Tarași: Zona în care lucrăm este foarte frumoasă, în mijlocul unei păduri. La sfârșitul anului trecut erau 2 persoane plus noi, iar acum suntem 6. Pe timpul verii se începe foarte devreme, dimineața. Ne uităm ce comenzi sunt pe site, ne ia ceva timp online-ul, ambalăm produsele care sunt gata, alte fete prelucrează fructe, a fost o perioadă cu multă treabă, mai ales cu vișinele. Este o treabă migăloasă, trebuie scos sâmburele la fiecare, iar acest lucru trebuie făcut foarte repede pentru că avem mult de lucru. Constantin Pascu: Fiecare trebuie să fie atent pe partea sa, fiecare cu mașinăriile sale.

Playtech: Produsul este unul natural, de unde luați fructele și trandafirii?

Constantin Pascu: La trandafiri este o situație mai aparte aș zice față de celelalte fructe. Unele fructe le cumpărăm: vișine sau afine. La trandafiri pentru că tehnologia implică să-i folosim în stare proaspătă, singura soluție era să avem noi plantația la îndemână. Ei trebuie procesați în cel mult 48 de ore maxim. Ei se culeg petalele se aleg se amestecă cu suc de lămâie sau alt acid organic suc de cătină sau alte variante, după care se păstrează, se lasă la maturare ca petala să se frăgezească, după care se congelează. Atunci nu aveam altă soluție decât aceasta cu plantație de trandafiri. Este unul din produsele cel mai bine apreciat, fiind cu totul special.

Playtech: Unde găsim produsele Melinis? Ați prezentat produsul în străinătate?

Daciana Tarași: Avem colaboratori în țară. Noi vindem în general în diverse băcănii sau în magazine cu produse speciale, dar cel mai mult online. Produsul se găsește pe site-ul Melinis.ro. Noi am început să producem, să avem produsul gata și hala undeva în anul 2019, când începea pandemia. Au urmat ani destul de dificili în care nu a fost ușor să prezentăm un produs cu totul nou. Și undeva la sfârșitul anului trecut am început să colaborăm cu cineva care a reușit să ne facă o prezentare foarte frumoasă pe site. De atunci am început să vindem foarte bine. Nu l-am prezentat foarte mult afară. Credem că produsul are un mare potențial și în afară la un moment dat.

Playtech: Pe pagina de Facebook Melinis găsim și o serie de rețete cum ar trebui consumat produsul și o serie de explicații despre cum trebuie consumat. Cât de importante sunt aceste informații pentru consumatori?

Daciana Tarași: Fiind un produs cu totul nou, nefiind nici miere, nici dulceață are nevoie de a fi înțeles și de a prezenta tot felul de situații de combinații în care poate fi folosit. În legătură cu numele, voiam ceva nou, tocmai în ideea de a nu se face confuzia cu dulceața pentru că nu era nici o miere simplă, dar nici dulceață nu era. Borcanele cu Melinis își încep povestea pornind de la latinescul ‘’MELI’’, care înseamnă ‘’miere’’ și pe care l-am continuat cu terminația ‘’NIS’’, de la râul care străbate localitatea noastră, râul Nișcov. A fost un nume care nu a venit foarte ușor. Seamănă ca aspect la anumite fructe cu dulceață, cele care au fructe întregi, dar doar atât, arată mult mai bine ca o dulceață. Și persoanele cu diabet pot consuma, bineînțeles cu măsură și grijă cu controlul glicemiei, dar este un produs complet fără zahăr.

Playtech: Care este procesul din spatele produsului Melinis?

Constantin Pascu: Sunt diferențe de timp la pregătirea unor produse. La unele durează mai puțin, la altele mai mult. De exemplu, în cazul trandafirilor, petalele care au fost congelate se amestecă cu miere în niște mașinării speciale. În momentul în care mierea se amestecă cu petalele sau cu un oricare alt fruct, mierea scoate din fructul respectiv apa și se obține un sirop cu fructul respectiv. În mod normal acel sirop nu rezistă foarte multă vreme, va fermenta, însă cu tehnologia noastră, în acele mașinării pe care le avem, ele sunt amestecate într-o atmosferă uscată, controlată și se pierde apa. Este un proces similar cu ce se întâmplă în natură în mod natural. La un anumit moment prin eliminarea apei, concentrația în zaharuri din amestecul respectiv ajunge sub o anumită limită pe care noi o măsurăm cu acele dispozitive de care spuneam. După acest proces nu mai fermentează, este foarte rezistent. Acest proces durează în funcție de fructe de la câteva săptămâni sau chiar mai mult. Procesul este lent. După care produsul se ambalează. El este atât de stabil încât un borcan o dată început nu trebuie păstrat în frigider, se poate ține pe masă, nu fermentează, nu prinde mucegai. Are o dată de expirare că așa sunt normele 2 ani de zile, dar noi avem produse care sunt de mulți ani prin rafturi și sunt încă foarte bune.

Playtech: În mod normal cei mici fug de „dulcele sănătos”, cum este primit de către aceștia? Și dacă pentru a fi bun un desert este nevoie de zahar sau alți aditivi?

Constantin Pascu: Este și pe placul copiilor, un lucru rar, să găsești un lucru să fie dulce și să le placă și celor mici. E bine ca părinte să ai o opțiune, dacă copilul vrea ceva dulce să poată mânca ceva mai sănătos. Avem niște produse savuroase care sunt sănătoase. Se poate există și această posibilitate Daciana Tarași: Mâncarea naturală este plină de gust, nu știm noi. Ne-am dezobișnuit noi de a o consuma, de o aprecia. În momentul în care sunt naturale produsele și o roșie și o fasole verde are foarte mult gust. Este o plăcere.

Playtech: Cum a fost în pandemie, mai ales că atunci produsul Melinis prindea contur?

Daciana Tarași: Am crescut încet. Am avut timp să creștem încet să facem rețete, dar. O problemă a fost faptul că a fost imposibil să intrăm în legătură directă cu consumatorii și să vedem cum reacționează pentru că aceasta implica o legătură directă pe care am făcut-o imediat ce am început să ieșim la târguri, a dat o altă încredere în sine. Era greu să le povestești oamenilor despre ceva ce nu știau că există. Este important să ajungă să cunoască produsul, iar când îl cunosc: reacția este wow.

Playtech: Care e produsul dumneavoastră preferat? Ce trebuie să încerce oamenii neapărat?

Constantin Pascu: A mea persoană, pe partea de gourmet, pe partea de plăcere este Melinisul de trandafiri, iar pe partea legată de sănătate și este un produs surprinzător de bun este cel de cătină. Dar oricare altul merită gustat.

Playtech: Vedeți o întoarcere a oamenilor spre mâncarea sănătoasă? Sunt mai atenți cu privire la ce consumă?