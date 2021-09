Afacerea de succes care a cucerit România. Un buzoian a găsit o metodă ingenioasă de a face miere prelucrată

Piața românească a dulciurilor a fost acaparată de un produs pe bază de miere. În acesta se regăsesc frunte și plante aromatice amestecate printr-o metodă inventată de un buzoian. Atelierele Melinis folosesc o tehnologie proprie și inovativă de procesare a mierii. Rezultatul final constă în arome, texturi și gusturi deosebite.

Fabrica Atelierele Melinis se află în satul Nișcov, iar aici, îmbinarea mierii de albine cu fructele sau petalele de trandafir se face altfel decât se practică în alte fabrici asemănătoare. Compoziția este scufundată în recipientul plin cu miere de cea mai bună calitate, după omogenizarea în malaxoare speciale.

În procesul de aromatizare sunt folosite și alte fructe, precum gutuile, vișinele, prunele, afine sau boabe de cătină. Inventatorul Melinis-ului este Constantin Pascu. Produsul a fost dezvoltat cu ajutorul unui fizician, Daciana Tarași, și al inginerului Marieta Iorga.

Melinis-ul produs în fabrica din Nișcov este unic pe piață, ajuns în faza de brevetare. Noutatea constă în metodele și timpii alocați îmbinării elementelor din compoziție. În cazul în care rețeta este greșită, poate duce la fermentarea produsului.

Produsele delicioase au ajuns deja în câteva magazine de produse tradiționale. Urmează să fie promovate și la târguri alimentare. Un borcan de Melinis constă aproximativ 30 de lei. Datorită gustului deosebit, buzoianul Constantin Pascu se extinde rapid, după ce a atras mai multe colaborări din țară.

Împreună cu mai multe firme din Brașov, Vaslui și Dâmbovița, buzoienii au lansat conserve dulci pe bază de aronia și miere polifloră. De asemenea, au scos pe piață și un sortiment de miere cu cremă de trandafiri.

”Valoarea tehnologiei se remarcă prin dezvoltarea continuă a gamei de produse. Iniţial am lucrat pe produse cu miere de salcâm şi fructe sau petale de trandafiri. Pe măsură ce am căpătat gustul şi priceperea experimentării, am obţinut combinaţii cu totul noi”, spune Constantin Pascu, inventatorul Melinis-ului.