România s-a încurcat cu Belarus. Ce le-a reproșat Edi Iordănescu ”Tricolorilor”

Echipa națională a României a făcut doar o remiză, 0-0, în preliminariile EURO 2024, cu Belarus. Tricolorii au ratat șansa să urce pe primul loc, dar continuă drunul spre turneul final. Edi Iordănnescu a spus ce l-a nemulțumit în partida de la Budapesta.

România a obținut un singur punct cu Belarus, după un meci modest al jucătorilor lui Edi Iordănescu. Astfel, ”Tricolorii” ratează o şansă mare să facă pasul spre Euro 2024 și rămân pe locul doi, cu 13 puncte, cu două mai multe decât Israel, care are un meci mai puţin disputat.

La finalul meciului Belarus – România, selecționerul Edi Iordănescu a analizat partida și s-a declarat nemulțumit de modul în care fotbaliștii săi au finalizat anumite faze. Pe de altă parte, selecționerul a subliniat că nu are ce să reproșeze echipei din punct de vedere al atitudinii și al spiritului.

”Contează că am venit după trei puncte şi am plecat doar cu unul. Consider că două zone de teren le-am gestionat bine spre foarte bine. Am avut un adversar care s-a apărat prin multă densitate.

Am greșit puține mingi, am avut undeva la 87% procentaj al paselor reușite, am avut șuturi, cornere. Dacă e ceva ce m-a supărat e că nu am avut mai multă luciditate la finalizare. Nu am reușit să profităm de mingile duse acolo. Echipei nu am ce să îi reproşez. Au pus suflet, s-au dăruit, dar am luat doar un punct”, a declarat Edi Iordănescu.