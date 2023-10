Edi Iordănescu, implicat într-un scandal uriaș în ziua meciului Belarus – România. „M-au întrebat cum e în Olanda, iar eu jucam în Belgia”

Edi Iordănescu nu are liniște la echipa națională nici în ziua meciului Belarus – România, din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Un internațional a ieșit la atac și a vorbit despre interese și incompetență la prima reprezentativă. Valentin Cojocaru a acordat un interviu în care a spus că nu înțelege de ce a fost convocat Florin Niță, un portar care a făcut foarte multe erori.

Edi Iordănescu a fost atacat dur cu doar câteva ore înaintea meciului Belarus – România, programat la Budapesta în preliminariile Campionatului European din anul 2024. Valentin Cojocaru, portarul titular de la echipa Pogon Szczecin, locul șapte din prima ligă poloneză, îi reproșează selecționerului că a uitat de el.

Marele lui of este convocarea lui Florin Niță, un portar de 36 ani care apără poarta formației Gaziantep din Turcia, unde s-a transferat în această vară la insistențele antrenorului Marius Șumudică.

„Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera.

Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat”, a declarat Valentin Cojocaru.