Jucătorii naționalei României, avertizați de Federația Maghiară de Fotbal să meargă cu pază pe străzile din Budapesta. Reacția lui Edi Iordănescu

Tensiuni înaintea partidei Belarus – România, din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Întâlnirea este programată la Budapesta, iar oficialii federației maghiare de fotbal i-au avertizat pe jucătorii români să nu iasă din hotel decât dacă au polițiști lângă ei. Selecționerul Edi Iordănescu a schimbat programul.

Budapesta i-a primit scrâșnind din dinți pe jucătorii naționalei României care vor înfrunta joi, 12.10.2023, reprezentativa din Belarus. Federația maghiară de fotbal a transmis un avertisment prin care fotbaliștii lui Edi Iordănescu sunt sfătuiți să nu iasă la plimbare decât dacă au lângă ei polițiști sau angajații unei firme de pază. Au trimis acest mesaj pentru a evita orice posibilă confruntare cu fanii din Ungaria.

Edi Iordănescu nu vrea să riște nimic și a decis să anuleze plimbarea jucătorilor care ar fi trebuit să aibă loc în dimineața meciului. Directorul tehnic al FRF spunea zilele trecute că nu crede că vor fi probleme, dar selecționerul a decis totuși să schimbe programul.

„Îți dai seama că noi nu mergem acolo la plimbare, dar vreau să îți pun o întrebare. Noi nu jucăm cu Ungaria acum, jucăm cu Belarus. Adică Ungaria are meci cu Serbia a doua zi după noi. Nu știu de treaba asta, dar să-ți spun ceva. Eu acum doi ani de zile am fost la Budapesta la Campionatul European de tineret cu Mutu.

Am fost în grupă cu Ungaria. Rețineți ce spun. Era vorba despre o întâlnire directă. I-am bătut 2-1. Am fost pe stradă, am stat vreo 4 zile acolo, am stat doar vreo două meciuri. N-a fost niciun fel de incident, am mers în trening îmbrăcați. Poate au dreptate, dar atunci nu au fost probleme. În doi ani de zile s-au deteriorat relațiile între galerii?”, a declarat Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.