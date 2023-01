România, o forță în Europa, dacă ”înțelegi” economia: cu ce am luat fața occidentului, în pofida inflației galopante

Începutul de an este o perioadă de retrospectivă și apar numeroase topuri, clasamente și analize vizavi de ce a mers bine și mai puțin bine în anul care tocmai s-a încheiat. Ce nu te-ai aștepta să vezi într-un asemenea studiu este că România, din punct de vedere al creșterii economice, este pe culmile gloriei.

Adrian Câciu este ministrul Finanțelor și a ocupat această funcție într-unul dintre cei mai dificili ani din istoria României, din perspectiva inflației și a scumpirilor la energie, carburant, creșterea aparent necontrolată a dobânzilor bancare și nu numai. Cu toate acestea, oficialul a atras atenția că, în 2022, țara noastră a avut cea mai stabilă economie din regiune și a încheiat anul cu o creștere economică de peste 5%.

Deși s-a bătut cu pumnul în piept pe marginea acestui subiect, a avut totuși prezența de spirit să afirme că 2023 va fi un an foarte dificil, inflația arătându-și în continuare colții în piață și lovind mai ales în finanțele românilor vulnerabili.

România, pe culmile gloriei. Românii, în schimb, o duc mai rău

„În cel mai complicat an din perspectivă economică de după cel de-al doilea război mondial permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru solidaritatea, încrederea şi înţelegerea de care aţi dat dovadă în această perioadă care a afectat puternic (cel puţin din perspectiva inflaţiei ridicate) nu numai mediul socio-economic naţional, dar şi întreaga Uniune Europeană şi economia mondială.

În perioadele complicate soluţiile se clădesc pe şapte piloni : curaj, raţiune, stabilitate, securitate, protecţie, solidaritate şi susţinere. Asta am făcut, asta vom face! (…) Dincolo de îngrijorările generate de efectele agresiunii ruseşti în Ucraina, am trecut împreună prin încercările acestui an, încercări care nu au fost deloc uşoare.

Peste 80% din voi aţi participat la acest efort, dincolo de simpatiile sau antipatiile politice, iar rezultatele se văd. Suntem unul dintre cei mai importanţi furnizori de securitate regională şi europeană.(…) Avem cea mai stabilă economie din regiune (în contextul în care pieţele financiare au manifestat o volatilitate care nu a mai fost înregistrată de la criza din 2008) şi închidem anul 2022 cu o creştere economică care va depăşi 5%, un răspuns eficient al economiei şi Guvernului la presiunile pe cost manifestate de inflaţie şi dobânzi”, a scris ministrul în cea mai recentă postare de pe pagina sa de Facebook.