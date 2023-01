Economia României, motiv de laudă în 2023: multe țări visează să fie ca noi

Pentru mulți dintre liderii noștri politici, economia națională este un real motiv de laudă anul acesta. Unul dintre ei este, de exemplu, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Oficialul susține că economia noastră națională este caracterizată de stabilitate și din acest punct de vedere se pare că am fi cea mai echilibrată economie din regiunea europeană în care ne aflăm.

Deși admite faptul că traversăm o perioadă plină de provocări și probleme pe plan extern, România reușește să-și consolideze o poziție destul de puternică și stabilă, din punct de vedere economic.

Liderii noștri politici au început să privească către crizele multiple din jur cu mai mult optimism, conștientizând faptul că orice provocare reprezintă o oportunitate de a crește sustenabil pe viitor.

Politicienii noștri se laudă cu economia Românească. Suntem un vârf în regiune

Astfel, șeful de la Finanțe vorbește în termeni laudativi la adresa performanțelor țării noastre și pare, de asemenea, foarte încrezător cu privire la perioada care urmează.

„În cel mai complicat an din perspectivă economică de după cel de-al doilea război mondial permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru solidaritatea, încrederea şi înţelegerea de care aţi dat dovadă în această perioadă care a afectat puternic (cel puţin din perspectiva inflaţiei ridicate) nu numai mediul socio-economic naţional, dar şi întreaga Uniune Europeană şi economia mondială.

În perioadele complicate soluţiile se clădesc pe şapte piloni : curaj, raţiune, stabilitate, securitate, protecţie, solidaritate şi susţinere. Asta am făcut, asta vom face! (…) Dincolo de îngrijorările generate de efectele agresiunii ruseşti în Ucraina, am trecut împreună prin încercările acestui an, încercări care nu au fost deloc uşoare. Peste 80% din voi aţi participat la acest efort, dincolo de simpatiile sau antipatiile politice, iar rezultatele se văd. Suntem unul dintre cei mai importanţi furnizori de securitate regională şi europeană.(…)

Avem cea mai stabilă economie din regiune (în contextul în care pieţele financiare au manifestat o volatilitate care nu a mai fost înregistrată de la criza din 2008) şi închidem anul 2022 cu o creştere economică care va depăşi 5%, un răspuns eficient al economiei şi Guvernului la presiunile pe cost manifestate de inflaţie şi dobânzi”, a scris ministrul, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.