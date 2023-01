Rolls Royce stabilește un nou record: mașinile de lux au fost la mare căutare

Rolls-Royce a vândut 6.021 de mașini în 2022, în creștere față de 5.586 în 2021, care a fost și un an record.

Rolls-Royce a raportat vânzări record anul trecut, în ciuda unui preț mediu de aproximativ 534.000 de dolari pentru mașinile sale de lux și a unei scăderi a cererii chineze, comenzile întinzându-se până în 2023.

„2022 a fost un an important pentru Rolls-Royce Motor Cars. Nu numai că am dezvăluit Rolls-Royce Spectre, primul model de serie complet electric al mărcii noastre, dar a fost și primul an în care am livrat vreodată peste 6.000 de mașini într-o perioadă de 12 luni, cu o cerere puternică pentru întreg portofoliu de produse” a declarat Torsten Müller-Ötvös, director executiv, Rolls-Royce Motor Cars.

Marca britanică deținută acum de BMW, a declarat într-un comunicat că a vândut 6.021 de mașini în 2022, o creștere cu 7,8%, față de 5.586 în 2021, care a fost și un an record.

Vânzările Rolls-Royce au fost conduse de Americi, SUA rămânând piața de top cu aproximativ 35% din vânzări.

Un an bun

În China, piața nr. 2 a producătorului auto, blocajele legate de coronavirus au dus la o „scădere cu o singură cifră” a vânzărilor.

Dar CEO-ul Torsten Müller-Ötvös a declarat într-o prezentare online că această scădere a fost compensată de creșterea pe alte piețe.

„Registrul nostru de comenzi se întinde până în 2023 pentru toate modelele”, a spus Müller-Ötvös. „Nu am văzut nicio încetinire a comenzilor”.

CEO-ul a declarat reporterilor că creșterea anticipată pentru 2023 a venit în ciuda faptului că Rolls-Royce și-a oprit vânzările în Rusia, care de obicei reprezentau între 250 și 300 de unități pe an, în urma invaziei sale a Ucrainei în februarie.

Müller-Ötvös a spus că abordarea personalizată a mărcii de ultralux a dus la comenzi „din ce în ce mai imaginative, personale și mai exigente din punct de vedere tehnic” de la clienți.

Modelele Cullinan și Ghost au contribuit la creșterea cererii pentru marcă, a spus Rolls-Royce.